Le discours royal fait de la Marche verte un symbole de mobilisation pour relever les défis du développement (universitaire)

dimanche, 8 novembre, 2020 à 13:17

Laâyoune – Le discours adressé par SM le Roi Mohammed VI à la Nation à l’occasion du 45-ème anniversaire de la Marche verte fait de cet évènement phare dans l’histoire du Maroc moderne un symbole de mobilisation pour relever les défis du développement, a indiqué l’universitaire Ahmed Dardari, professeur à la faculté des sciences juridiques, économiques et sociales de Tétouan.

Le discours royal a clarifié les principes et objectifs de la Marche verte en tant que symbole de mobilisation, d’engagement et d’attachement à la citoyenneté pour défendre les droits légitimes du Maroc, a-t-il déclaré à la MAP, soulignant que le Royaume a démontré, à travers cet évènement et durant plus de quatre décennies, sa capacité à relever tous les défis du développement des provinces du Sahara.

M. Dardari, qui préside le Centre international d’observation des crises et de prospection des politiques, a relevé que le discours de SM le Roi a réaffirmé la centralité des provinces du Sud en tant que plate-forme de développement global en Afrique, rappelant le soutien appuyé de l’ONU à la proposition d’autonomie présentée par le Maroc en tant que seule solution réaliste au conflit artificiel sur le Sahara marocain.

Sur le plan politique, a-t-il dit, le discours a mis l’accent sur le déclin du soutien au projet séparatiste, le rejet des atteintes à l’intégrité territoriale du Royaume et l’appui constant au projet réaliste d’autonomie qui permet la réalisation de grands projets de développement dans la région du Sahara.

M. Dardari a ajouté que la reconnaissance de la place stratégique des provinces du Sud et de leur rôle dans le développement en font un levier d’un développement soutenu par excellence, relevant que la promotion d’une dynamique d’économie maritime dans ces provinces va donner un nouvel élan au plan Maroc Vert et fera de la façade atlantique un indicateur important de transition vers une économie verte, à travers des investissements dans l’économie verte, l’économie maritime et le tourisme balnéaire.