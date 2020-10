Le discours royal, une feuille de route pour le développement socio-économique au Maroc (universitaire)

vendredi, 9 octobre, 2020 à 21:10

Agadir-Le discours de SM le Roi Mohammed VI, à l’occasion de l’ouverture vendredi de la session automnale du Parlement, est une feuille de route pour le développement des secteurs sociaux-économiques au Maroc, a indiqué Rachid Guedira, professeur du droit public à la Faculté des sciences juridiques, économiques et sociales relevant de l’Université Ibn Zohr d’Agadir.

Dans une déclaration à la MAP, M.Guedira a souligné que le Souverain a insisté sur les priorités sociales et économiques qui font face à plusieurs contraintes et défis notamment ceux liés à la propagation de la pandémie de coronavirus, notant que dans ce sens, SM le Roi a mis en place un programme global qui accompagne les actions législatives et exécutives.

Et d’ajouter que le discours royal a jeté les bases pour la promotion des conditions économiques et sociales au Maroc, dont la généralisation de la couverture sanitaire à tous les Marocains et la diversification de ses offres pour inclure les personnes vulnérables. .

Il est question aussi de la réalisation de projets économiques et de programmes agricoles pour garantir les emplois, réaliser les équilibres économiques et soutenir les petites et moyennes entreprises dans le cadre d’un plan intégré de relance économique, a relevé M.Guedira, mettant l’accent sur le plan socio-économique qui sera coordonné avec le “Fonds Mohammed VI pour la promotion de l’investissement” .

D’autre part, SM le Roi a appelé le gouvernement à opérer une révision profonde des procédures de nomination aux postes supérieures, pour l’attractivité des compétences nationales, selon M.Guedira.

Et de conclure que le discours royal a mis le doigt sur les aspects fragiles de la situation économique et sociale tout en jetant les bases d’un plan national pour surmonter les différentes contraintes.