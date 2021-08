Le Discours Royal, une feuille de route et une doctrine des principes de la diplomatie marocaine

samedi, 21 août, 2021 à 0:01

Rabat- Le discours de Sa Majesté le Roi Mohammed VI à l’occasion du 68-ème anniversaire de la Révolution du Roi et du Peuple est une feuille de route et une doctrine des principes de la diplomatie marocaine, a affirmé le politologue et universitaire, Mustapha Sehimi.

Le Souverain a longuement expliqué les tenants et les aboutissants de la conjoncture qui marque les rapports entre le Royaume et certaines forces hostiles à l’étranger, a précisé M. Sehimi dans une déclaration à la MAP, soulignant que le Maroc est fort d’un capital propre, conjuguant la sécurité, la stabilité et la crédibilité, ce qui lui permet de faire face à l’adversité, aux crises et aux menaces.

M. Sehimi a, par ailleurs, rappelé que SM le Roi a indiqué dans Son discours que “des pays qui sont pourtant des partenaires européens traditionnels redoutent que le Maroc d’aujourd’hui ne porte atteinte à leurs intérêts économiques, leurs marchés et leurs sphères d’influence dans la région maghrébine”, notant que les adversaires dans quelques pays s’emploient à tenter de porter atteinte à l’intégrité territoriale du Maroc.

Ces adversaires, a-t-il poursuivi, méconnaissent les réalités dynamiques d’aujourd’hui et s’en tiennent à des approches et à des visions du passé, ajoutant qu’ils ne cachent pas leurs menées pour nourrir une spirale de problèmes et de conflits avec certains pays, mobilisant, à cet égard, de grands moyens de désinformation et d’influence déclinés autour de campagne hostiles.

Selon l’universitaire, ces ennemis ont mis en cause les avancées démocratiques du Royaume ainsi que ses institutions sécuritaires dont le travail et l’efficience sont reconnus et salués à l’international et de l’aveu même de quelques-uns de ces pays.

M. Sehimi a, en outre, affirmé que le Souverain a déclaré “en des termes clairs et forts”, Sa détermination et celle du peuple marocain à maintenir résolument le cap, tant il est vrai que l’action des ennemis de l’intégrité territoriale ne fera que renforcer la foi et l’engagement déterminé des Marocains à défendre la Patrie et ses intérêts supérieurs.

Les orientations politiques et stratégiques du Royaume sont constantes et continueront de l’être toujours sur la base des intérêts supérieurs, a relevé l’universitaire, notant que le Maroc est, dans ce cadre là, attaché à nouer des relations solides, constructives et équilibrées avec tous les pays, notamment les Etats voisins, dont l’Espagne.

Dans ce sens, il a aussi estimé qu’une normalisation est en cours avec ce pays, sur des bases de confiance, de transparence, de considération mutuelle et de respect des engagements comme c’est le cas avec la France.