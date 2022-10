Le discours royal, une feuille de route pour faire face aux enjeux de la conjoncture actuelle (instances syndicales et professionnelles)

samedi, 15 octobre, 2022 à 11:28

Rabat – Le discours adressé, vendredi, par SM le Roi Mohammed VI aux membres du parlement à l’occasion de l’ouverture de la première session de la 2ème année législative de la 11ème législature, constitue une véritable feuille de route pour faire face aux enjeux de la conjoncture actuelle auxquels est confronté le Royaume du Maroc, ont souligné les représentants de plusieurs instances syndicales et professionnelles à la Chambre des Conseillers.

Dans des déclarations à la MAP, ils ont souligné que le gouvernement et le parlement assument une “grande responsabilité” pour assurer la mise en œuvre de politiques publiques efficientes, convergentes et susceptibles de trouver des solutions appropriées aux questions prioritaires évoquées dans le discours du Souverain à savoir les ressources hydriques et la promotion de l’investissement.

Dans ce cadre, la présidente du groupement de l’Union marocaine du travail (UMT), Amal Amri a noté que les thématiques évoquées dans le discours royal “prennent en considération la conjoncture économique et les changements climatiques que connaît le Royaume”.

Après avoir mis l’accent sur le taux faible des retenues des barrages au Maroc, Mme Amri a souligné que SM le Roi a donné Ses instructions pour assurer une mise en œuvre rationnelle du plan national de l’eau et une bonne gestion des ressources hydriques.

Elle a également fait savoir que la conjoncture difficile due à la pandémie du Covid-19 et à la guerre en Ukraine, exige d’accorder un intérêt particulier à la promotion de l’investissement, en vue d’assurer l’emploi, réaliser la cohésion sociale et réduire le taux de chômage, à même d’assurer la relance économique.

De son côté, le conseiller parlementaire du groupe de la Confédération générale des entreprises du Maroc (CGEM) à la Chambre des conseillers, Abdelilah Hafdi, a plaidé pour un climat propice à l’investissement, soulignant l’impératif de mettre en place des politiques publiques susceptibles d’attirer des investissements nationaux et étrangers.

M. Hafdi a, dans ce sens, fait observer que le rapport du nouveau modèle de développement comprenait “des remarques concernant les investissements du secteur privé qui ne s’opèrent pas comme il se doit”, plaidant pour pallier les difficultés liées au foncier et aux moyens de financement.

Dans cette lignée, il a appelé le secteur bancaire “à accompagner les jeunes porteurs de projets, notamment dans la très petite, petite et moyenne entreprises”.

Pour sa part, le conseiller parlementaire de l’Union nationale du travail au Maroc (UNTM), Khalid Setti, a souligné que le discours royal constitue “une véritable feuille de route”, notant que le gouvernement et le parlement assument une “grande responsabilité” dans la mise en oeuvre de ses contenus.

M. Setti a aussi indiqué que SM le Roi a abordé deux thématiques principales, à savoir l’eau et l’investissement, notant que l’exécutif est engagé à actualiser sa stratégie hydrique et à mettre en œuvre ses contenues dans les brefs délais.

S’agissant de l’investissement, il a émis le souhait que le projet de loi-cadre formant Charte de l’investissement puisse trouver “des solutions aux obstacles auxquels sont confrontés les investisseurs”, notant que le discours royal “était très clair sur l’octroi de toutes les facilités et garanties requises pour les investissements, en vue de créer des opportunités d’emploi et réaliser le progrès socio-économique”.