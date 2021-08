Le Discours royal, une feuille de route pour inaugurer “une étape inédite” dans les relations maroco-espagnoles (Think-tank)

samedi, 21 août, 2021 à 19:01

Rabat- Le Discours prononcé par Sa Majesté le Roi Mohammed VI, à l’occasion du 68-ème anniversaire de la Révolution du Roi et du Peuple, est une invitation aux responsables espagnols pour inaugurer “une étape inédite” dans les relations bilatérales, basées sur la confiance, la transparence, la considération mutuelle et le respect des engagements, a souligné le président du think-tank “NejMaroc”, Mohamed Badine El Yattioui.

“Un changement fondamental des mentalités s’impose pour la classe politique et l’actuel gouvernement en Espagne concernant les relations avec le Maroc”, a relevé ce professeur de relations internationales à l’Université américaine de Dubaï dans une déclaration à la MAP, notant que SM le Roi fait preuve, une fois de plus, de bonne volonté en tendant la main aux Espagnols, mais “une main ferme”.

Pour M. El Yattioui qui préside ce centre de recherche sur la globalisation, le Souverain souhaite, à juste titre, une relation équilibrée, mutuellement bénéfique et d’égal à égal avec l’Espagne pour surpasser les crises inventées de toutes pièces et lancer un nouveau chapitre dans les relations bilatérales.

Avec une vision éclairée, a-t-il ajouté, SM le Roi a insisté sur le fait que “le but n’était pas seulement de trouver une issue à cette crise, mais aussi de saisir l’opportunité pour redéfinir les bases et les paramètres qui régissent ces relations”.

De l’avis de M. El Yattioui, le Maroc est visé par des ennemis “agrippés à des considérations obsolètes”, car ils souhaitent réduire l’influence du Royaume sur le plan international, fruit de la stratégie audacieuse et offensive développée par Sa Majesté le Roi Mohammed VI. Le Souverain a tenu à replacer ces attaques dans un contexte régional complexe affirmant que le Royaume, comme certains pays du Maghreb, fait face à une agression délibérée et préméditée, a-t-il dit.

Et d’ajouter que les partenaires traditionnels du Maroc, qui “craignent pour leurs intérêts économiques, leurs marchés et leurs sphères d’influence dans la région maghrébine”, semblent perdus face à cette nouvelle donne et à la montée en puissance et en influence d’un pays comme le Maroc. Un nécessaire aggiornamiento de la pensée diplomatique et stratégique devient urgent dans ces pays, estime l’universitaire marocain.