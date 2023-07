Le Discours Royal, une feuille de route pour l’accélération du développement dans le sérieux (Pdt de la région BMK)

dimanche, 30 juillet, 2023 à 11:19

Béni Mellal – Le discours adressé, samedi, par SM le Roi Mohammed VI à l’occasion du 24ème anniversaire de l’accession du Souverain au Trône de Ses glorieux ancêtres est une feuille de route pour accélérer et achever les projets de développement en cours dans un cadre sérieux, a indiqué à la MAP, le président du conseil de la région Béni Mellal-Khénifra, Adil Barakate.

M. Barakate a souligné que le Discours Royal comporte des signaux forts sur l’importance du sérieux dans le développement et dans la mise en oeuvre des projets, rappelant qu’il se veut aussi un appel franc aux conseils élus pour traduire leurs engagements dans le sérieux et aborder la question du développement en s’y attachant tout en se conformant aux règles de la bonne gouvernance, de la responsabilité et de la reddition des comptes.

Le président du conseil de la région Béni Mellal-Khénifra a aussi mis en avant les importants chantiers lancés par le Royaume et qui confortent sa position avant-gardiste en tant que destination de prédilection pour les investisseurs, indiquant que le sérieux constitue la clé de voûte de toute approche de développement et le socle de toutes les autres valeurs.

Pour ce qui est des relations avec l’Algérie, M. Barakate a précisé que le Discours Royal a abordé cette question avec beaucoup de sagesse et de clairvoyance en formulant de nouveau un appel franc à ce pays voisin pour hisser à un niveau supérieur les relations et pour l’ouverture des frontières.