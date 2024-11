Le discours Royal illustre le leadership visionnaire de SM le Roi (analyste sud-africain)

vendredi, 8 novembre, 2024 à 13:18

Johannesburg- Le Discours de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, à l’occasion du 49ème anniversaire de la glorieuse Marche Verte, illustre le leadership visionnaire du Souverain, a indiqué Morio Sanyane, analyste sud-africain et directeur de rédaction d’une chaîne de “radio” locale.

«Dans Son Discours, Sa Majesté le Roi a dévoilé des programmes et des actions concrètes et crédibles qui impacteront immanquablement la vie des ressortissants marocains à l’étranger et la politique interne et étrangère du Royaume», a précisé M. Sanyane à la MAP.

Il a soutenu que le nouvel dispositif stratégique annoncé par le Souverain pour une gestion optimale des affaires de la diaspora marocaine atteste de l’intérêt particulier qu’accorde Sa Majesté le Roi à cette catégorie de citoyens et constitue indubitablement un exemple à suivre pour d’autres pays.

L’appel de SM le Roi aux Marocains résidant à l’étranger de contribuer davantage au développement socio-économique de la Mère-Patrie émane de la conviction profonde du Souverain quant à la place de choix qu’ils occupent et de leur attachement indéfectible à leur pays, a-t-il précisé.

Dans cette même veine, M. Sanyane a affirmé que le nouveau cadre institutionnel annoncé par le Souverain en faveur des ressortissants marocains à l’étranger est à saluer, en ce sens qu’il est de nature à forger l’unité de tous les Marocains et à renforcer les liens de la diaspora marocaine avec son pays d’origine.

Abordant la question du Sahara marocain, l’analyste sud-africain a salué l’appel de SM le Roi à la communauté internationale d’agir face à l’inaction et à la séquestration des populations des camps de Tindouf.

«Le Souverain a fait preuve de leadership en montrant que le respect des résolutions onusiennes et des lois internationales est +important+», a-t-il dit.