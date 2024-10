Le Discours Royal illustre la vision claire de SM le Roi au sujet de la question du Sahara marocain (Pdt ECOSOCC-UA)

Addis-Abeba – Le Discours prononcé vendredi par Sa Majesté le Roi Mohammed VI à l’ouverture de la session d’automne du Parlement illustre la vision claire du Souverain relative à la question du Sahara marocain, a affirmé le président du Conseil économique, social et culturel de l’Union Africaine (ECOSOCC-UA), Khalid Boudali.

Le Discours Royal s’inscrit dans la continuité de la politique étrangère du Royaume, conformément à la vision éclairée du Souverain marquée par la fermeté, la légitimité et l’action proactive, en vue de renforcer la position du Maroc tant sur la scène internationale qu’auprès des institutions multilatérales, en particulier les Nations Unies, a relevé M. Boudali dans une déclaration à la MAP.

Le président de l’ECOSOCC-UA a mis en exergue les actions de SM le Roi qui oeuvre pour la défense des droits historiques légitimes du Maroc sur son Sahara, en démontrant la justesse de la première cause nationale, notant que cette stratégie s’appuie non seulement sur des preuves historiques, politiques et juridiques, mais aussi sur une forte mobilisation nationale autour de cette cause.

M. Boudali a en outre indiqué que le soutien de la République Française à la souveraineté du Maroc sur son Sahara, ainsi que son adhésion à l’Initiative d’autonomie proposée par le Royaume, représentent une percée majeure dans l’appui international à l’intégrité territoriale du Royaume.

Le soutien de la France, membre permanent du Conseil de Sécurité de l’ONU, apporte une nouvelle dynamique aux efforts visant à trouver une solution durable à ce conflit régional artificiel, a-t-il poursuivi.

Il a également affirmé que le soutien de la souveraineté marocaine sur le Sahara par d’autres membres influents du Conseil de Sécurité, comme les États-Unis, ainsi que par de nombreux pays arabes et africains, qui ont ouvert des consulats à Laâyoune et Dakhla, consolide la position marocaine à l’échelle internationale.

Ces soutiens s’inscrivent dans une dynamique diplomatique visant à élargir le cercle des appuis à l’Initiative d’autonomie, reconnue comme seule base crédible pour un règlement définitif du conflit dans le cadre de la souveraineté marocaine, a-t-il encore dit, rappelant que SM le Roi a également salué les pays européens, notamment l’Espagne, dont la position historique et politique revêt une importance cruciale dans ce dossier.