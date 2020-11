Le discours Royal incarne l’engagement à faire des provinces du sud un pôle économique national et régional (Ecrivain jordanien)

dimanche, 8 novembre, 2020 à 21:03

Amman – Le discours prononcé par SM le Roi Mohammed VI à l’occasion du 45ème anniversaire de la Marche Verte est une incarnation de l’engagement constant à faire des provinces du sud du Royaume un pôle économique national et régional, selon l’écrivain et chercheur jordanien, Abdallah Mohamed Al Qaf.

Le discours Royal renseigne sur une orientation claire vers la réalisation de projets de développement économique, social et éducatif dans les provinces du sud, de même qu’il réaffirme l’attachement aux constantes sur lesquelles repose la sage politique Royale, à savoir le bon voisinage et le respect du droit international, a-t-il ajouté dans une déclaration à la MAP.

Le chercheur jordanien, qui avait pris part à la Marche verte, a relevé que l’ouverture par plusieurs pays de consulats généraux à Laâyoune et à Dakhla constitue un développement positif et avancé car en mesure d’élargir et de consacrer la reconnaissance internationale de la souveraineté du Maroc sur son Sahara.

Plus particulièrement, a-t-il souligné, l’ouverture tout récemment par les Emirats Arabes Unis d’un consulat général à Laâyoune est une initiative très importante au vu de ses significations politiques, juridiques et diplomatiques.

M. Mohamed Al Qaf a appelé les gouvernements des pays arabes et islamiques à emboîter le pas aux Emirats Arabes Unis en ouvrant des consulats dans les provinces du sud du Maroc.

Sur un autre registre, l’écrivain jordanien a mis en exergue le rôle distingué que joue le Maroc, sous la conduite sage de SM le Roi Mohammed VI, pour asseoir les bases d’une véritable coopération entre les Etats arabes et islamiques.