Le discours royal, une initiative courageuse pour reconstruire les relations politiques et économiques avec l’Algérie (universitaire)

mercredi, 7 novembre, 2018 à 19:44

Meknès – Le discours prononcé, mardi, par SM le Roi Mohammed VI, à l’occasion du 43è anniversaire de la Marche Verte est ‘’une initiative courageuse et un sage appel’’ du Royaume à l’Algérie voisine pour reconstruire les relations politiques et économiques de bon voisinage et les liens étroits unissant les deux pays, a souligné le doyen de la faculté des sciences juridiques, économiques et sociales de Meknès, Abdelghani Bouayad.

Le discours royal constitue ‘’une nouvelle vision portée par SM le Roi pour l’avenir des relations maroco-algériennes et un appel explicite à la construction de relations bilatérales nouvelles, responsables et constructives basées sur le respect mutuel’’, a indiqué M. Bouayad, dans une déclaration à la MAP.

Le Souverain a proposé la création d’un mécanisme de consultation et de dialogue, à même de ‘’faire sortir les relations entre les deux pays de la léthargie qui les caractérise depuis plusieurs années’’, a-t-il ajouté, notant que le discours royal souligne ‘’la grande volonté du Royaume de travailler main dans la main avec l’Algérie, afin de normaliser les relations bilatérales’’, et ce dans le cadre de l’attachement de l’Etat marocain à ses constantes nationales et ses causes, à leur tête son intégrité territoriale.

M. Bouayad a également fait remarquer que le discours royal a mis l’accent sur l’engagement de l’État marocain à ‘’œuvrer dans le cadre du partenariat international et sa pleine adhésion aux efforts déployés par l’ONU pour trouver une solution juste et équitable à la question du Sahara marocain, sur une base réaliste et consensuelle et dans le cadre de l’initiative marocaine d’autonomie’’.

Selon l’universitaire, SM le Roi a, de même, fait part de ‘’la ferme détermination’’ du Maroc à poursuivre ses efforts, en vue de promouvoir le développement des provinces du Sud du Royaume selon les exigences du nouveau modèle de développement, en tant qu’‘’approche de construction et de développement durable’’ dans le cadre de la mise en œuvre des principes de la régionalisation avancée et de la bonne gouvernance territoriale.