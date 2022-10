Le discours royal insiste sur la nécessité d’une promotion tangible des investissements privés (Think-tank)

samedi, 15 octobre, 2022 à 12:29

Rabat – Le discours adressé vendredi par SM le Roi Mohammed VI à l’ouverture de la session du Parlement insiste sur la nécessité de promouvoir de façon tangible les investissements privés afin de dynamiser l’économie nationale, a souligné le président du think-tank “NejMaroc”, Mohamed Badine El Yattioui.

Dans ce cadre, le secteur bancaire aura un rôle clé, comme l’a souligné SM le Roi, afin de soutenir les jeunes entrepreneurs, commente ce professeur des relations internationales à l’Université américaine des Emirats (AUE) de Dubaï dans une déclaration à la MAP, expliquant que le Souverain affirme aussi qu’une attention particulière doit être accordée aux investissements et aux initiatives des membres de la communauté marocaine à l’étranger, pour contribuer au processus de modernisation du pays dans un contexte de globalisation de plus en plus complexe.

Les investissements nationaux et étrangers doivent augmenter dans un délai assez rapide afin de soutenir l’économie marocaine et favoriser l’emploi. Pour cela, relève l’universitaire, le Souverain incite le gouvernement et le parlement à éliminer tout obstacle administratif qu’ils peuvent rencontrer.

Et d’ajouter que la question de la performance de l’administration doit désormais être au cœur de l’action publique, en consacrant notamment une culture du résultat, en vue de répondre aux objectifs fixés par le Souverain et aux attentes des citoyens.

Il a, dans ce sens, considéré que la vision royale consiste à renforcer l’attractivité du Royaume pour en faire un pôle régional et international dans le domaine des investissements directs étrangers (IDE). Et pour se faire, divers instruments existent comme les Centres régionaux d’investissement, appelés à devenir des instruments de bonne gouvernance, et la nouvelle charte de l’investissement.

A cet effet, SM le Roi invite l’ensemble des acteurs publics et privés à se mobiliser autour de ce pacte et de permettre aux CRI de formaliser au plan régional de véritables schémas d’action qui soient utiles, a fait observer le directeur du master en diplomatie (AUE), notant que l’idéal serait qu’ils deviennent de véritables outils d’intelligence territoriale.

Le discours royal a également insisté sur la problématique de l’eau, en préconisant la concertation des efforts pour une utilisation rationnelle de cette ressource vitale. D’ailleurs, le nouveau plan national de l’eau et les nouvelles stations de dessalement auront un rôle très important car le changement climatique et le stress hydrique sont deux facteurs qui risquent d’impacter notre modèle de développement, conclut M El Yattioui.