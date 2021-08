Discours royal : Une invitation sincère et un geste noble pour réaliser l’intégration maghrébine (juriste espagnol)

lundi, 2 août, 2021 à 18:10

Madrid- Le discours de SM le Roi Mohammed VI à l’occasion du 22ème anniversaire de la fête du Trône constitue une invitation sincère et un geste noble pour réaliser l’intégration maghrébine voulue par les peuples de la région, a souligné, lundi, le juriste espagnol Miguel Angel Puyol.

Le Souverain a toujours fait part de Sa volonté d’œuvrer pour la réouverture des frontières avec l’Algérie et n’a cessé d’adresser des invitations dans ce sens, a relevé M. Puyol dans une déclaration à la MAP, ajoutant que le discours de SM le Roi à l’occasion de la Fête du Trône illustre l’esprit de la main tendue et de la bonne volonté dont fait preuve le Maroc à l’égard du régime algérien.

Ferveur défenseur de l’intégration maghrébine, SM le Roi a donné une leçon de solidarité, d’esprit de coopération et de générosité en invitant l’Algérie à dépasser les difficultés et à ouvrir une nouvelle page au bénéfice des deux peuples, a-t-il martelé, faisant noter que les Marocains et les Algériens sont des voisins et des frères depuis toujours.

Une intégration maghrébine serait bénéfique pour les pays de la région, mais aussi pour l’Union européenne et les différents groupements régionaux qui auront un interlocuteur fort et incontournable pour réaliser le développement global, a insisté M. Puyol.

Le Maroc est toujours attaché à l’unification du Maghreb et, dans le cadre de cette politique visionnaire, SM le Roi ouvre le chemin de l’espoir et du progrès pour les peuples de la région, a-t-il conclu.