Le discours royal “a plus que jamais” placé la formation professionnelle au coeur du nouveau modèle de développement

mercredi, 21 août, 2019 à 20:18

Rabat- Le discours que Sa Majesté le Roi Mohammed VI a adressé à la nation à l’occasion du 66è anniversaire de la Révolution du Roi et du Peuple “a plus que jamais” placé la formation professionnelle au cœur du nouveau modèle de développement pour le Maroc, a souligné, mercredi, le ministre de l’Éducation nationale, de la Formation professionnelle, de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Saaïd Amzazi.

Le discours royal “a plus que jamais placé la formation professionnelle au cœur du nouveau modèle de développement pour le Maroc en soulignant les enjeux qui lui sont liés et en mettant en exergue la vulnérabilité des populations rurales et périurbaines qui doivent bénéficier d’une offre scolaire et de formation renforcées, à même de leur faire acquérir des compétences professionnelles garantissant leur insertion dans la vie active”, a relevé M. Amzazi dans un entretien à la MAP.

Il a fait observer, dans ce sens, que la formation professionnelle constitue en effet un “secteur déterminant pour l’avenir de notre pays, dans la mesure où elle impacte directement notre croissance économique. Car ce n’est qu’en formant une main d’œuvre qualifiée, capable de répondre aux exigences des différents secteurs productifs de notre pays et de faire le poids face à la mondialisation du marché du travail, que nous pourrons doter notre économie d’une meilleure compétitivité”.

Il a, de même, estimé que la formation professionnelle, qui se veut un “facteur conséquent d’enrichissement de notre capital humain”, doit constituer en outre le levier prioritaire et majoritaire de l’insertion des jeunes dans la vie active, relevant par ailleurs que ce secteur est l’une des voies majeures à prendre en compte pour réduire les disparités territoriales, de nouveau évoquées lors du dernier discours Royal, notamment en focalisant sur le monde rural.

Dans ce cadre, et conformément aux Hautes Instructions Royales, le Ministère de l’Education Nationale, de la Formation Professionnelle, de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique, de concert avec les autres départements ministériels, va programmer pour le monde rural, dans la feuille de route relative au secteur de la formation professionnelle, une multiplication des formations liées au domaine agricole, mais également la mise en place de filières de valorisation des autres opportunités et potentialités que recèle le monde rural, telles que le tourisme rural, l’artisanat ou encore l’industrie du terroir, a tenu à préciser M. Amzazi dans cet entretien qui intervient au lendemain du discours que SM le Roi a adressé mardi soir à la Nation à l’occasion du 66è anniversaire de la Révolution du Roi et du Peuple.

Selon le responsable, il s’agit d’une approche pour laquelle le ministère préconise la mise en place de Villages Ruraux d’Apprentissage, en charge de l’accompagnement vers une insertion sociale et professionnelle réussie, notamment de la femme rurale, dans le cadre d’un développement durable du territoire. Ces structures donneront en outre la possibilité aux jeunes élèves ayant quitté l’enseignement primaire, de bénéficier d’un niveau d’apprentissage adéquat pour un métier donné, couronné par l’obtention d’un Certificat d’Aptitude Professionnelle (CAP), à même de leur ouvrir des opportunités d’emploi dans le monde rural.

Par ailleurs, toujours dans le cadre de la feuille de route relative à la formation professionnelle, le Ministère, avec ses partenaires et les différents opérateurs concernés, va s’atteler à opérer une véritable mise en adéquation objective et prédictive de la carte de formations avec les besoins du marché de l’emploi national, celui-ci ayant connu ces dernières années de grandes mutations et exigeant de nouvelles compétences depuis l’instauration du plan d’accélération industrielle et la croissance des IDE au Maroc, a indiqué M. Amzazi, ajoutant que l’offre de formation sera également déployée en fonction des spécificités et des potentialités de chaque région en matière de secteurs d’activités, tels que l’industrie, l’industrie navale, l’agriculture et agro-industrie, la pêche, le tourisme-hôtellerie ou encore l’artisanat.

De plus, la dimension de l’évolution des métiers sera également prise en compte en multipliant les formations dans les métiers du futur, tels que ceux de l’intelligence artificielle, du digital-offshoring, ou encore des industries propres, a-t-il insisté, annonçant que ces filières seront déployées au sein des Cités des Métiers et des Compétences, structures multisectorielles et multifonctionnelles dont chaque région du Maroc sera dotée à partir de 2021.

Et le ministre de poursuivre que cette même feuille de route préconise une modernisation des approches pédagogiques, notamment en privilégiant la formation en milieu professionnel par alternance et en apprentissage, des actions qui seront particulièrement facilitées par la présence de ces Cités des Métiers et des Compétences au cœur d’écosystèmes identifiés au niveau régional.

Il s’agit là d’un programme ambitieux et prometteur, impulsé par la vision éclairée de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, qui permettra sans aucun doute une amélioration de l’employabilité des jeunes, une réduction des disparités territoriales et une meilleure compétitivité des entreprises nationales, a relevé M. Amzazi, faisant observer que sa mise en œuvre se verra en outre sécurisée et institutionnalisée par la loi cadre de l’éducation, de la formation et de la recherche scientifique récemment adoptée, qui constitue désormais un cadre imposable pour tous les acteurs du développement socio-économique marocain.