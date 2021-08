Le discours royal jette les bases de la nouvelle stratégie du Maroc dans ses relations avec les pays voisins (académicien)

samedi, 21 août, 2021 à 15:16

Casablanca – Le discours royal, adressé à la nation à l’occasion du 68ème anniversaire de la révolution du Roi et du peuple, a jeté les bases de la nouvelle stratégie du Maroc dans ses relations avec les pays voisins avec lesquels il est lié par des intérêts vitaux communs, a affirmé l’académicien Rachid Labker.

Labker, professeurs de droit public à la faculté de Salé, a souligné dans une déclaration à la MAP, que parmi les messages que SM le Roi Mohammed VI a tenu à adresser dans le cadre de l’instauration de cette stratégie et de la clarification des positions du Maroc, est que le Royaume va de l’avant sur la voie du développement et du processus de démocratisation, n’en déplaise aux adversaires et ne sera pas influencé par les rapports subjectifs qui visent à saper ce choix stratégique.

Et d’ajouter que le Souverain a affirmé que les choix du Maroc sont irréversibles et que les institutions du Maroc jouissent d’une réputation internationale vu leur efficacité dans la gestion de nombre de questions internationales notamment celles à vocation sécuritaire, déplorant l’ingratitude reçue en retour face aux efforts fournis.

Il a poursuivi que SM le Roi a noté que le souci de certains pays européens de préserver leurs intérêts économiques et leur présence dans la région maghrébine ne doit pas passer par le dénigrement des institutions marocaines et de leur crédibilité, notant que le Maroc est un pays séculaire avec une civilisation riche de différents affluents et doté d’institutions jouissant d’une réputation internationale et il est inadmissible de porter atteinte à ses institutions d’autant que le Maroc est aujourd’hui capable de gérer ses affaires et de tirer profit de ses ressources et potentiels.

Parmi les messages contenus dans le discours royal, a poursuivi l’académicien, figurent les relations profondes et fraternelles qui lient le Maroc avec l’Espagne et la France, fondées sur la coopération, le respect mutuel, le partenariat et la solidarité, rejetant les allégations de certains qui prétendent que le Maroc aurait changé son orientation politique et stratégique, ainsi que son modus operandi dans le traitement de certaines questions diplomatiques.

Il a ajouté que SM le Roi a confirmé que “le Maroc a effectivement changé mais pas dans le sens souhaité par ses détracteurs. Il a changé parce qu’il n’accepte pas que ses intérêts supérieurs soient malmenés. Il s’attache à fonder des relations solides, constructives et équilibrées”.

L’académicien a fait savoir aussi que SM le Roi a rappelé que la prochaine étape sera celle de la mise en œuvre du Modèle de développement et du Pacte national pour le Développement, notant que le Souverain a souligné que les prochaines élections doivent faire émerger des compétences et des responsables de conseils qui soient en mesure de mettre en oeuvre ce nouveau modèle.

L’académicien a de même noté que le Souverain a affirmé que “les élections, loin d’être une fin en soi, constituent un levier pour la mise en place d’institutions crédibles dont la vocation est de servir l’intérêt général, de plaider les Causes nationales”.