Discours royal : la Côte d’Ivoire salue un acte de “haute portée politique”

jeudi, 8 novembre, 2018 à 17:43

Abidjan – Le discours de SM le Roi Mohammed VI, une “main tendue” à l’Algérie, est un acte de haute portée politique qui porte la marque des grands chefs d’Etat, a indiqué, jeudi à Abidjan, le ministre de l’Intégration africaine et des Ivoiriens de l’extérieur, Ally Coulibaly.

“Le discours de SM le Roi Mohammed VI, qui est une main tendue du Maroc à l’Algérie, est une initiative de paix et un geste de haute portée politique qui porte la marque des grands chefs d’Etat. Tout le monde s’accorde à le reconnaitre”, a-t-il déclaré à la presse, en réaction au discours adressé par SM le Roi à la Nation à l’occasion du 43ème anniversaire de la Marche verte.

“Le président Alassane Ouattara salue et se félicite de ce geste qui renseigne sur la hauteur de vue de SM le Roi et montre l’attachement du Souverain à la paix et au dialogue”, a ajouté le ministre ivoirien.

En effet, a poursuivi M. Coulibaly, mettre en place un mécanisme de dialogue et de concertation entre le Maroc et l’Algérie sans aucun intermédiaire est une “proposition particulièrement intéressante qui peut ouvrir de nouvelles perspectives en termes de paix et de développement au Maghreb”.

La proposition du Souverain, qui s’inscrit “dans la continuité de la logique qui a guidé le retour du Maroc à l’UA”, est de nature à mettre fin au blocage et à l’immobilisme que connaissent les relations entre les deux pays.

“La Côte d’Ivoire, pays ami du Maroc, encourage SM le Roi Mohammed VI à poursuivre dans cette voie de la main tendue, car seul le dialogue permettra de résoudre un conflit aussi ancien que celui du Sahara”.

“Si ces deux pays s’entendent, ça sera une très bonne nouvelle non seulement pour le Maghreb mais pour le développement de toute l’Afrique”, a conclu le ministre ivoirien de l’intégration africaine.

Dans Son discours à la Nation, SM le Roi avait déclaré “la disposition du Maroc au dialogue direct et franc avec l’Algérie sœur, afin que soient dépassés les différends conjoncturels et objectifs qui entravent le développement de nos relations”.