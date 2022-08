Le discours royal est une “leçon de gouvernance et d’humanité” (militant chilien des Droits de l’Homme)

lundi, 22 août, 2022 à 18:35

Santiago – Le discours prononcé par SM le Roi Mohammed VI à l’occasion du 69ème anniversaire de la révolution du Roi et du Peuple constitue une « leçon de gouvernance et d’humanité » et un message clair sur la place centrale qu’occupe la question du Sahara pour les Marocains, a estimé le militant chilien des Droits de l’Homme, Juan Moraga.

« L’intervention du Roi Mohammed VI est une leçon d’humanité et de gouvernance et surtout un nouveau regard pour bien faire comprendre que le Sahara est la cause principale du Maroc », a affirmé Moraga dans un commentaire pour la MAP au sujet du discours royal.

Il a souligné que « lorsque le Souverain a évoqué la question du Sahara, il l’a fait avec hauteur de vue, mais il a aussi averti ceux qui se tiennent de l’autre côté de la barrière tout en attaquant sans fondement le Maroc » sur cette affaire centrale.

Moraga, qui est membre de l’Organisation internationale des “Droits de l’Homme sans frontières” (DHSF), a salué la main tendue du Maroc pour tourner la page de ce différend, déplorant que le Royaume « n’a pas été écouté ».

Dans ce contexte, a ajouté l’expert chilien, le Souverain n’a pas manqué de rappeler au monde entier que le Sahara « constitue le prisme à travers lequel le Maroc regarde le monde et à travers lequel il mesure la sincérité de ses amitiés ».

« Pour nous en tant qu’organisation des Droits de l’homme sans frontières, le discours du Roi du Maroc remet une fois de plus les choses à leur place et dans ce contexte, nous apprécions hautement son intervention, car elle ne s’adresse pas seulement à ceux qui sont à l’intérieur du pays, mais aussi à ceux qui sont à l’extérieur », a insisté Moraga, qui rappelle dans ce contexte la nature de ce « conflit artificiel créé précisément pour servir les intérêts géopolitiques d’un pays voisin ».

Le militant chilien dénonce à ce sujet les prisons clandestines mises en place par l’Algérie sur son territoire pour faire taire « les dissidents sahraouis qui croyaient auparavant au polisario mais qui se sentent aujourd’hui absolument désabusés ».

L’organisation “Droits de l’homme sans frontières se réjouit de cette intervention du Roi et nous ferons tout notre possible pour qu’elle soit reproduite et connue dans le monde entier », a conclu Juan Moraga.