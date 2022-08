Le discours royal, une leçon de patriotisme sincère et de constance dans les positions (chercheur)

dimanche, 21 août, 2022 à 21:49

Tanger – Le discours royal à l’occasion du 69ème anniversaire de la Révolution du Roi et du Peuple offre une leçon profonde de patriotisme sincère et de constance dans les positions, a estimé le président du Centre marocain des études et recherches stratégiques en médias et moyens de communication, Abdessalam Andaloussi.

Dans une déclaration à la MAP, il a souligné que le discours adressé samedi à la nation par SM le Roi Mohammed VI, est porteur de grands enseignements, qui expliquent le succès de la gestion politique et diplomatique de la cause de l’intégrité territoriale du Maroc et de l’ensemble des dossiers que le Royaume place en tête de ses priorités.

M. Andaloussi, professeur des médias et de la communication à l’Ecole supérieure Roi Fahd de traduction de Tanger, a relevé que le message porté par le discours royal à destination de l’opinion publique internationale est clair, sage et exhaustif, du fait qu’il appelle certains pays partenaires du Maroc à mettre fin à l’ambiguïté de leurs positions vis-à-vis de la question de l’intégrité territoriale du Royaume, ce qui témoigne d’une vision politique et diplomatique avancée et d’une grande sagesse dans la gestion des relations internationales du Maroc.

Dans le même sens, le chercheur a mis en exergue l’importance de ce discours royal pour la poursuite de la mobilisation de l’ensemble des composantes du peuple marocain, y compris les membres de la communauté marocaines installée à l’étranger, toutes générations comprises, pour la défense de l’intégrité territoriale du Royaume et les causes sacrées du Maroc.

Il a, en outre, rappelé les succès diplomatiques réalisés par le Maroc durant les dernières années, qui ont permis de renforcer sa position sur la scène politique internationale et de recueillir le soutien de pays influents dans le monde.

Concernant l’appel lancé par SM le Roi Mohammed VI en vue de créer un mécanisme dédié à l’accompagnement des compétences et talents marocains à l’étranger, M. Andaloussi a mis en exergue l’intérêt constant porté par le Souverain à l’adhésion de l’ensemble du peuple marocain aux chantiers et initiatives mis en œuvre au service de la patrie.