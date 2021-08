Le discours royal est l’expression d’une stratégie de développement multidimensionnelle

mercredi, 25 août, 2021 à 10:33

Genève – Le discours prononcé par SM le Roi Mohammed VI à l’occasion du 68ème anniversaire de la Révolution du Roi et du Peuple, est l’expression d’une stratégie de développement multidimensionnelle, qui allie vision politique et réalisations concrètes, s’est félicitée l’association des cadres d’origine marocaine en Suisse (ACOMS), qui rend un vibrant hommage au Souverain pour Ses décisions et initiatives clairvoyantes ayant permis de renforcer le positionnement du Royaume sur l’échiquier international.

« Les défis récents du Maroc y ont été abordés et analysés avec clarté et transparence, en particulier, ceux qui concernent les relations avec ses voisins, ses partenaires européens traditionnels et son nouveau positionnement sur l’échiquier des nations », souligne ACOMS dans un communiqué en réaction au contenu du discours royal du 20 août.

Ce discours, poursuit l’association, « rappelle le parcours historique du Maroc, dans lequel il puise sa force pour aborder son futur avec autant de sérénité. Il marque aussi l’ambition d’une stratégie de développement qui allie vision politique et réalisations concrètes. »

« Ce discours est intervenu au terme d’un épisode intense et sans précédent, d’accusations fallacieuses, et marque la fermeté du Maroc contre toutes les velléités qui visent à le déstabiliser ou à décrédibiliser son action et sa position », fait observer l’association.

Elle relève, dans ce sens, que « le Maroc change et ce changement fait qu’il s’invite naturellement à la table des grands », notant que « ce changement est si rapide que, non seulement, il surprend certains, mais il en contrarie d’autres ».

Et de poursuivre : « Ce discours sonne comme une position ferme contre l’asservissement aux intérêts des autres, au manque de transparence et de confiance qui font surface en ces temps de crise ».

ACOMS salue, à ce propos, « le génie de ce geste royal, car il invite directement les chefs d’État des pays voisins concernés à respecter l’autonomie de toutes les parties dans la gestion de leurs affaires et de leurs ressources », relevant que « ce sont les intérêts mutuels des pays qui doivent présider à établir des relations internationales durables. C’est la devise du Maroc ».

« Ce discours comporte aussi la marque des Grands. Seuls ceux qui sont en position de force, ceux qui sont convaincus par la justesse de leur combat, seuls ceux qui sont confiants dans le soutien de leur peuple et alliés, peuvent tendre la main aux autres et les inviter à partager leur table », affirme la même source.

L’Association précise que SM le Roi Mohammed VI a tracé le chemin pour relever les défis qui attendent le Maroc de demain avec sérénité, confiance et détermination.

« Le discours est aussi remarquable, qu’à la veille des échéances électorales, le Souverain rappelle et insiste sur les finalités suprêmes de ces législatives du point de vue des enjeux de souveraineté et des intérêts de la nation dans son environnement géopolitique », ajoute l’association.