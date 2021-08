Le discours Royal marque le passage à nouvelle étape, celle de la fermeté pour renforcer le rayonnement international du Royaume (Expert en géopolitique)

samedi, 21 août, 2021 à 15:56

Béni Mellal – Le discours de Sa Majesté le Roi Mohammed VI à l’occasion du 68-ème anniversaire de la Révolution du Roi et du Peuple marque le passage à une nouvelle étape, celle de la fermeté pour le renforcement du rayonnement régional et international du Maroc, a indiqué à la MAP, Mohcine Idali, vice-doyen de faculté des Lettres et des Sciences humaines à Béni Mellal.

Le contexte, la clarté et la teneur du discours Royal en disent long sur son importance et amorcent une nouvelle étape, celle de la fermeté en vue de continuer à renforcer la place de choix du Royaume aux niveaux régional et international, sa crédibilité politique et son importance stratégique, a fait observer, M. Idali, également, expert en géopolitique.

SM le Roi a mentionné que le Maroc, avec sa profondeur historique et spirituelle et la stabilité et la sécurité dont il jouit est la cible de pays et d’organisations hostiles qui veulent à tout prix saper sa marche de développement et sa grande dynamique réformatrice dans tous les domaines, a-t-il rappelé, relevant que les manœuvres ourdies par les ennemis du Royaume ne sauront attenter au Maroc, un pays séculaire au rôle fondamental en matière du maintien de la paix et de la stabilité dans la région.

L’académicien a en outre fait savoir que l’Anniversaire de la révolution du Roi et du Peuple “à forte charge symbolique” traduit l’attachement indéfectible des Marocains au Glorieux Trône Alaouite.