Discours royal : Un message de fermeté et d’intrépidité dans la défense de l’intégrité territoriale du Maroc (président régional de l’Assemblée des jeunes de la CEDEAO)

mardi, 23 août, 2022 à 19:50

Abuja – Le discours adressé par Sa Majesté le Roi Mohammed VI à la Nation à l’occasion du 69-ème anniversaire de la Révolution du Roi et du Peuple porte “un message de fermeté et d’intrépidité dans la défense de l’intégrité territoriale du Maroc”, a affirmé, mardi, Emmanuel Chea, président régional de l’Assemblée des jeunes de la Communauté économique des États de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO).

S’agissant des Marocains résidant à l’étranger (MRE), M. Chea a mis en avant, dans une déclaration à la MAP, qu’il s’agit “d’une sage décision de SM le Roi Mohammed VI d’appeler les porteurs de projets marocains de la diaspora à tirer le meilleur parti des nombreuses opportunités d’investissement au Maroc, tout en offrant des incitations et des garanties dans le cadre la nouvelle charte d’Investissement”.

Il a poursuivi que “cela permettra certainement de connecter les jeunes marocains à leur patrie”, soulignant que “le Maroc a une population relativement jeune, avec 42% de ses citoyens âgés de moins de 25 ans, une population jeune qui offre au Maroc un fort capital humain et donc un énorme potentiel de développement futur”.

Il a également salué, “au nom des jeunes Africains, l’initiative de SM le Roi” et encouragé “la mise en œuvre rapide de ce grand chantier afin de permettre aux jeunes de la diaspora de participer aux processus de prise de décision au sein du gouvernement et de relever les défis auxquels sont confrontés les jeunes qui vivent actuellement au Maroc, afin qu’ils puissent contribuer pleinement à la croissance de l’économie nationale en faisant du Maroc une grande nation en Afrique et dans le monde entier”.