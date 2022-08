Discours royal : un message de fermeté et de résilience dans la défense de l’intégrité territoriale du Maroc (expert colombien)

dimanche, 21 août, 2022 à 20:46

Bogota – Le discours adressé par SM le Roi Mohammed VI à l’occasion du 69è anniversaire de la Révolution du Roi et du Peuple est porteur d’un message de fermeté et de résilience dans la défense de l’intégrité territoriale du Maroc, a indiqué Dr Hernán Olano, recteur de l’université UNICOC de Colombie.

Réagissant dans une déclaration à la MAP au contenu du discours royal, l’expert colombien a énuméré les acquis engrangés par le Maroc auprès de plusieurs pays à travers le monde, notamment en Amérique latine, citant en exemple l’ouverture de plusieurs consulats dans les provinces du sud marocain.

Il souligne à ce propos que “le Pérou, qui a retiré sa reconnaissance de la rasd, aura apprécié à sa juste valeur la relation avec le Maroc et les liens de ce dernier avec l’ensemble des pays sud-américains, le tout en concluant à la légitimité de la position marocaine sur le Sahara et de sa souveraineté nationale”, a-t-il fait observer

Le dernier discours de SM le Roi, a ajouté M. Hernán Olano, réaffirme aussi la disposition et les efforts déployés par le Royaume pour trouver une issue à ce conflit régional autour du Sahara marocain, dans le cadre de l’unité nationale, de la justesse de la cause marocaine et de la préservation de la sécurité et de la stabilité régionales.

Et de poursuivre qu’au-delà des pays sud-américains, des pays tout aussi influents que l’Espagne et les Etats-Unis sont venus trancher sur cette question pour se positionner aux côtés du Maroc et en faveur de son intégrité territoriale, préférant apporter plus de sincérité dans le traitement de cette question cruciale pour le Royaume.

SM le Roi a en effet laissé retentir que les relations avec le Maroc devraient être reconsidérées de manière à sortir de la zone grise pour soutenir la position légitime du Royaume et ainsi construire des relations pérennes et inaltérables, a conclu l’universitaire colombien.