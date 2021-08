Le Discours royal, un message pour l’histoire en vue de concrétiser le rêve maghrébin (analyste)

vendredi, 6 août, 2021 à 17:46

Rabat – Le discours adressé par Sa Majesté le Roi Mohammed VI à la Nation à l’occasion du 22ème anniversaire de la fête du Trône est un message pour l’histoire visant à donner corps au rêve maghrébin, a affirmé l’analyste politique Rachid Lazrak.

“Le Discours royal n’est pas uniquement une main tendue au voisin de l’Est, mais il est porteur d’un message historique sur la consécration de la fraternité entre les deux peuples marocain et algérien”, a déclaré M. Lazrak, qui était l’invité de l’émission matinale de la Radio de l’information marocaine (RIM Radio).

Ce message émane des aspirations des peuples maghrébins à l’unité et à la complémentarité dans un contexte régional et international en mutation qui appelle à l’intégration et au regroupement, a-t-il expliqué, relevant qu’il s’agit là d’une “invitation sincère” au rétablissement des liens naturels entre deux peuples unis par un destin commun, a fortiori dans la conjoncture actuelle marquée par les répercussions de la crise sanitaire mondiale.

Rappelant que les peuples maghrébins ont constamment exprimé leur aspiration à l’unité, il a fait observer que la balle est désormais dans le camp du régime algérien qui ne devrait pas constituer une pierre d’achoppement devant la concrétisation de ce rêve tant convoité.

Il a néanmoins estimé que l’unité maghrébine ne peut être réalisée qu’avec l’avènement d’une nouvelle génération de politiciens en Algérie, soutenant que “l’édification d’un espace maghrébin passe fondamentalement par la mise en œuvre de l’option démocratique chez le voisin de l’Est”.

M. Lazrak a signalé que la campagne tendancieuse menée par la presse algérienne contre le Maroc ne saurait induire en erreur “les frères algériens qui apprécient à leur juste valeur les nombreux liens historiques, religieux et linguistiques unissant les deux peuples”.

Notant que ni Sa Majesté le Roi, ni l’actuel président algérien, ne sont responsables de la fermeture des frontières, il a estimé que l’attachement aux idées désuètes et aux complexes du passé ne peut servir à construire l’avenir et encore moins contribuer à la prospérité de la région maghrébine.

L’État algérien ne saurait rester indéfiniment recroquevillé sur lui-même à l’heure de la révolution numérique, a-t-il expliqué, assurant que la réouverture des frontière et la concrétisation de l’unité maghrébine peuvent renforcer le développement et l’essor économique dans l’ensemble des pays de la région.

Abordant le volet de la coordination entre les services sécuritaires, il a souligné l’importance de renforcer la coopération dans ce domaine en vue d’immuniser les deux pays et l’ensemble de la région contre les menaces croissantes de la migration, la contrebande, le trafic de drogue et la traite des êtres humains, particulièrement dans la zone sahélo-saharienne.

Et de conclure que le développement des relations bilatérales et la réouverture des frontières seront bénéfiques autant pour les deux pays que pour l’ensemble des pays de la région, sur les plans humain, économique et du développement, contribuant ainsi à la mise en place d’un socle solide pour l’édification de l’espace maghrébin.