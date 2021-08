Le discours royal : Un message de paix et de fraternité pour bâtir un voisinage solide avec l’Algérie (expert)

dimanche, 1 août, 2021 à 16:02

Madrid – Le discours adressé par SM le Roi Mohammed VI à la Nation à l’occasion de la Fête du Trône a lancé un message fort de paix et de fraternité à l’Algérie plaidant pour un voisinage solide en faveur des intérêts des deux peuples, a souligné, dimanche, l’avocat et expert en droit international, Hilal Tarkou Lahlimi.

« Le discours royal est un geste sage en direction de l’Algérie sœur pour dépasser les conflits dans le cadre du dialogue, de la paix et de la fraternité et ce, pour édifier un avenir commun de progrès et de prospérité », a relevé M. Lahlimi, président de l’Association des avocats marocains et d’origine marocaine exerçant à l’étranger, dans un communiqué parvenu à la MAP.

Le Souverain a réitéré, une fois de plus, que la fermeture des frontières entre les deux pays nuit aux intérêts des peuples amis et frères et insisté sur Sa volonté d’œuvrer pour les rouvrir afin de réaliser le développement escompté, a-t-il affirmé, faisant observer que le discours royal est un appel à un dialogue sincère pour faire face aux défis communs et aller de l’avant sur la voie du développement régional.

Pour le président de l’Association des avocats marocains et d’origine marocaine exerçant à l’étranger, SM le Roi a lancé une invitation généreuse et sage en réaffirmant que le Maroc et l’Algérie sont des jumeaux complémentaires devant travailler conjointement pour dépasser les difficultés et regarder vers un avenir prospère.

Le discours royal a confirmé la sagesse et la clairvoyance de SM le Roi qui plaide toujours pour le dialogue et le règlement des conflits comme piliers du développement régional et ce, au bénéfice des peuples maghrébins, a dit M. Lahlimi.

“Nous appelons à faire prévaloir la sagesse et les intérêts supérieurs de nos deux pays. Nous pourrons ainsi dépasser cette situation déplorable qui gâche les potentialités de nos deux pays, au grand dam de nos deux peuples et des liens d’affection et de fraternité qui les unissent, a affirmé le Souverain dans le discours adressé à la Nation à l’occasion du 22ème anniversaire de la Fête du Trône.