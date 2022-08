Le Discours Royal met en avant le rôle des MRE dans la défense des valeurs sacrées du Royaume (chercheur)

lundi, 22 août, 2022 à 17:31

Rabat – Le discours adressé par Sa Majesté le Roi Mohammed VI à la nation, à l’occasion du 69ème anniversaire de la Révolution du Roi et du Peuple, a mis en avant le rôle des Marocains résidant à l’étranger (MRE) dans la défense des valeurs sacrées du Royaume, a indiqué le chercheur en droit, Mohamed Ridallah Belkbir.

Dans une déclaration à la MAP, M. Belkbir a souligné que ce rôle joué par la communauté marocaine résidant à l’étranger incarne un attachement fort à la mère patrie et constitue de nos jours une source de fierté.

Et de relever que le Discours Royal a insisté sur la nécessité d’établir une relation structurée avec les compétences marocaines à l’étranger, appelant à la création d’un mécanisme dédié qui aura pour mission d’accompagner les compétences et les talents marocains à l’étranger, et d’appuyer leurs initiatives et leurs projets.

À cet égard, le chercheur a souligné la nécessité de protéger et préserver les droits des Marocains du Monde selon une nouvelle approche.

D’autre part, M. Belkbir a estimé que le Discours Royal a salué la position de nombreux pays amis et leur soutien explicite à la marocanité du Sahara, ainsi que l’ouverture de consulats dans les Provinces du Sud.

Toutefois le chercheur a pointé du doigt les positions “ambiguës” de certains pays qui, selon lui, “ne reflètent pas une véritable amitié”.