Le Discours Royal met l’accent sur la dimension de développement des provinces du Sud vouées à devenir un pôle d’intégration régionale (Naciri Cherkaoui)

dimanche, 8 novembre, 2020 à 13:30

Bejaâd – Le discours adressé par SM le Roi Mohammed VI à la nation à l’occasion du 45ème anniversaire de la glorieuse Marche Verte a mis l’accent sur la dimension de développement des provinces du Sud du Royaume et leur aspiration à devenir un pôle incontournable d’intégration régionale, a affirmé, le président de la Fondation Habib Naciri Cherkaoui pour la pensée et le patrimoine, Mohamed Naciri Cherkaoui.

Dans une déclaration à la MAP, M. Cherkaoui a fait savoir qu’il s’agit là d’une marche renouvelée et constante, ayant pour finalité de consacrer la marocanité du Sahara au niveau international et d’en faire une locomotive du développement aux niveaux régional et continental.

Sa Majesté le Roi a également souligné dans Son discours que la glorieuse Marche Verte était un modèle unique de mobilisation collective, d’engagement et de discipline, et d’attachement au bon droit, a-t-il précisé, relevant que la Marche Verte, au-delà d’être un événement national saillant et de premier plan, est aussi, comme SM le Roi appelle de Ses vœux, un chantier de développement permanent qui tend à s’ériger en pôle économique distinct qui ne peut en aucun cas être affecté par les provocations stériles et les manœuvres désespérées des autres parties qui les ont précipitées dans le scénario d’une fuite en avant, après le déclin consommé de leurs thèses surannées.

Et d’ajouter que le Souverain a affirmé l’importance du plan d’autonomie proposé par le Maroc pour les provinces du Sud en tant qu’option bénéficiant du soutien du Conseil de sécurité et des grandes puissances, qualifiant cette initiative de la seule option logique pour régler le conflit artificiel autour du Sahara marocain.

L’anniversaire de la Marche verte restera à jamais une source de renouvellement et de créativité en faveur du développement, de l’édification, de l’unité et de l’engagement pour relever tous les défis, a conclu M. Cherkaoui Naciri.