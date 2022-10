Le Discours royal met l’accent sur les grandes questions prioritaires du moment (Académicien)

samedi, 15 octobre, 2022 à 12:35

Béni Mellal – Le discours adressé, vendredi, par SM le Roi Mohammed VI aux membres du Parlement à l’occasion de l’ouverture de la première session de la 2ème année législative de la 11ème législature met l’accent sur les grandes questions prioritaires du moment à savoir la problématique de l’eau et la promotion de l’investissement, a indiqué le directeur du pôle des études doctorales à l’Université Sultan Moulay Slimane (USMS), Mohcine Idali.

La gestion optimale des ressources hydriques s’impose avec acuité en cette conjoncture marquée par la sécheresse, a affirmé M. Idali dans une déclaration à la MAP, relevant qu’en dépit des mesures préventives prises dans le cadre du plan anti-sécheresse, cette question doit recueillir toute l’attention de l’ensemble des acteurs pour trouver des solutions pérennes à cette problématique structurelle.

En raison de la situation du stress hydrique que connaît le Maroc à l’instar de plusieurs autres pays de la région, SM le Roi a souligné l’importance d’aborder la question de l’eau dans toutes ses dimensions avec le sérieux et la responsabilité requis loin de toutes surenchères politiques ou tensions sociales, a ajouté M. Idali, également enseignant de géopolitique à l’USMS.

Le Souverain a également insisté dans Son Discours sur l’impératif de promouvoir l’investissement en tant que levier du développement économique et social, relevant que SM le Roi a attiré l’attention sur la corrélation qui existe entre les dimensions économique et sociale de l’investissement en ce sens que la mise en oeuvre des programmes sociaux comme la généralisation de la couverture sociale nécessite d’importants financements qui ne peuvent être mobilisés que par l’investissement.

M. Idali a relevé à cet égard que le Maroc mise sur la charte nationale de l’investissement pour insuffler une forte dynamique à l’économie et assurer un véritable essor au tissu économique et à l’ensemble des secteurs productifs.

SM le Roi a insisté aussi sur l’importance du renforcement des centres régionaux d’investissement, de la mise en œuvre effective de la Charte de déconcentration administrative, de la simplification et de la digitalisation des procédures, de la facilitation de l’accès au foncier et aux énergies vertes, et l’appui financier aux porteurs de projets, a-t-il souligné.