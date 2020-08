Un discours royal pédagogue pour un patriotisme solidaire contre le coronavirus (Think-tank mexicain)

samedi, 22 août, 2020 à 9:39

Mexico – Le discours de SM le Roi Mohammed VI à l’occasion du 67-ème anniversaire de la Révolution du Roi et du peuple se veut pédagogue, en appelant à un patriotisme solidaire et à un sursaut collectif face à la pandémie du Covid-19, dont l’évolution pèse lourdement sur le système de santé au Maroc, souligne le think-tank mexicain “NejMaroc”.

“Alors que la situation sanitaire s’aggrave, les grandes lignes du discours de Sa Majesté le Roi sont claires: ceux qui ne respectent pas les mesures de sécurité sont vont à l’encontre de l’intérêt de la Nation et prennent à rebours les efforts fournis par l’Etat” pour freiner la propagation de l’épidémie, a relevé, dans une déclaration à la MAP, le président de ce centre de réflexion, Mohamed Badine El Yattioui.

Dans sa lecture de la teneur du discours royal, M. El Yattioui a fait observer que le Souverain a été direct, franc et audacieux en mettant en avant la nécessité de développer un “patriotisme sincère” et de convoquer les valeurs de citoyenneté et de solidarité agissantes puisées dans l’épopée de la Révolution du Roi et du peuple.

“Les autorités publiques seules n’y arriveront pas à freiner la propagation de l’épidémie. La société civile a une place non négligeable à jouer dans ce combat”, a-t-il relevé, notant qu’une stratégie collective et rassembleuse doit être déployée afin de ne laisser aucune marge d’erreur.

Pour le président du Centre de recherche sur la globalisation, basé à Puebla (centre du Mexique), le discours royal a lié le passé au présent, en démontrant la continuité de cette symbiose entre la monarchie et la nation pour relever les défis en constante évolution.

Le chercheur a mis en exergue, à cet égard, le rôle et la responsabilité du citoyen marocain dans la sortie de crise et la nécessité urgente de prise de conscience de ses devoirs. Car pour lui, le patriotisme solidaire doit s’incarner dans la primauté de l’intérêt général sur toute autre considération.

Le discours royal a permis aussi de rappeler les efforts déployés par l’Etat et les ressources financières importantes mobilisées pour gérer cette crise exceptionnelle.