Le Discours Royal est porteur d’orientations stratégiques, d’optimisme et de détermination (Juriste chilien)

lundi, 12 octobre, 2020 à 23:06

Santiago – Le discours de SM le Roi Mohammed VI à l’occasion de l’ouverture de la 1ère session de la 5è année législative de la 10è législature, est porteur d’un ensemble d’orientations stratégiques dans le domaine économique, a écrit lundi le juriste et ancien député chilien, Roberto León, soulignant qu’il s’agit aussi d’un appel à l’action et à la confiance collective, à l’optimisme et à la détermination.

Dans un article paru sur le site d’information “ElPeriodista.cl”, l’ancien député et président du Groupe d’amitié avec le Maroc, a souligné que le Souverain a dressé dans Son discours un ensemble d’orientations stratégiques autour du triptyque économique en période de crise sanitaire, à savoir la relance de l’économie, la sécurité sociale et la bonne gouvernance, le tout en faveur d’une croissance inclusive.

SM le Roi a en effet appelé “à la mobilisation générale nécessaire pour la relance économique et sociale dans le contexte de la crise sanitaire du Covid-19”, a ajouté M. Léon.

Et de relever que “la création d’un fonds d’investissement stratégique qui portera le nom du Fonds Mohammed VI pour l’Investissement est un bon mécanisme pour soutenir toutes les mesures mises en œuvre, avec l’engagement de tous pour la relance économique et sociale”.

“Ce Fonds constitue un outil stratégique central pour soutenir toutes les actions sectorielles qui seront mises en œuvre notamment sur les plans de l’industrie, de l’agriculture, de la recherche et du tourisme”, car, a fait observer le juriste chilien, il existe aujourd’hui une opportunité pour garantir non seulement le renforcement de la résilience de l’économie nationale face à la crise sanitaire, mais surtout s’approprier les conditions pour transformer cette situation en avantage en vue de renforcer le rayonnement et la place du Maroc dans le contexte de la reconfiguration mondiale.

Pour le président du Groupe d’amitié avec le Maroc, “le projet de généralisation de la couverture sociale, consacre la vision d’un État-providence, proactif et protecteur, qui considère la protection sociale comme un investissement”.