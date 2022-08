Le discours royal est porteur d’un message clair et inébranlable dans la défense de la marocanité du Sahara (Pdt USMS)

lundi, 22 août, 2022 à 17:55

Béni Mellal – Le discours de SM le Roi Mohammed VI à l’occasion du 69è anniversaire de la révolution du Roi et du Peuple est porteur d’un message clair et inébranlable quant à la défense de la marocanité du Sahara, a indiqué à la MAP, le Président de l’Université Sultan Moulay Slimane (USMS) Nabil Hmina.

Dans une déclaration à la MAP, M. Hmina a souligné que le discours Royal fait montre d’une résilience inébranlable face aux tergiversations des ennemis de notre intégrité territoriale, notant que le discours du Souverain rappelle les acquis engrangés par le Royaume sur la voie de la défense de la justesse de sa cause nationale.

Grâce à la justesse de sa cause nationale, le Royaume a réalisé de grandes percées au niveau national et international dans la mesure où un grand nombre de pays influents ont manifesté leur soutien au plan d’autonomie considéré comme la seule solution pour le règlement de ce conflit artificiel, a-t-il dit.

M. Hmina a fait savoir que le discours Royal, marqué par le sceau de la sincérité et la légitimité, est un message clair qui contribuera à poser un nouveau jalon dans les relations de confiance avec un grand nombre de pays qui reconnaissent la justesse de la cause marocaine.

Au sujet des Marocains résidant à l’étranger, le président de l’USMS a mis en avant la politique clairvoyante du Souverain en ce qui concerne l’attachement du Royaume à sa communauté établie à l’étranger et l’accompagnement offert par le Maroc à ses compétences et à ses talents d’ailleurs à travers le soutien de leurs initiatives et projets d’investissement dans notre pays.