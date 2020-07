Le discours Royal est porteur d’un “projet ambitieux pour l’avenir”

jeudi, 30 juillet, 2020 à 14:02

New York – Le discours adressé par SM le Roi Mohammed VI à la Nation à l’occasion de la fête du Trône est porteur d’un “projet ambitieux pour l’avenir” du Maroc et des Marocains, a affirmé l’universitaire et directeur des Affaires mondiales à l’université américaine de la Nouvelle Angleterre (UNE), Anouar Majid.

Dans une déclaration à la MAP, M. Majid a indiqué le Souverain a réagi de manière judicieuse face à la crise que connait le pays, en procédant à une réorganisation des priorités et en injectant 120 milliards de dirhams – soit une part importante du PIB- dans l’économie pour “renforcer la culture marocaine de solidarité sociale”.

“Cet investissement massif permettra à tous les Marocains de bénéficier d’une couverture sanitaire nationale ainsi que des allocations de chômage et de retraite dans un délai de cinq ans”, a noté l’universitaire maroco-américain, soulignant que la sollicitude Royale envers les catégories les plus vulnérables de la société “reste inchangée et guide sa réflexion stratégique à tous les niveaux”.

“Le Souverain agit en tant que champion des pauvres dans un monde où les forces économiques sont aveugles à la souffrance humaine”, s’est-il félicité.

Anouar Majid a relevé, par ailleurs, que le discours Royal a aussi rappelé à tous les Marocains et au gouvernement que les répercussions de la pandémie vont être difficiles et éprouvantes pour le pays et que tout le monde serait mieux servi en adhérant notamment aux mesures recommandées par les responsables sanitaires.