Le discours Royal priorise la relance de l’économie pour vaincre la pandémie du Covid-19 (Pdt d’université)

vendredi, 9 octobre, 2020 à 23:33

Béni Mellal- Le discours de SM le Roi Mohammed VI à l’occasion de l’ouverture de la session d’automne du Parlement a donné la priorité à la relance de l’économie et des secteurs productifs et à leur soutien pour vaincre la pandémie du Covid-19, a souligné le président de l’Université Sultan Moulay Slimane, Nabil Hmina.

Le discours Royal a mis l’accent sur le caractère inédit et exceptionnel de la propagation du Covid-19 et ses répercussions négatives sur les secteurs de l’économie et de l’emploi, tout en apportant des réponses concrètes combinant le soutien du secteur sanitaire à travers la généralisation de la couverture médicale et la stimulation de l’économie nationale, “le tout selon les règles de bonne gouvernance”, a relevé M. Hmina dans une déclaration à la MAP.

M. Hmina s’est dit ému de voir en ces temps de Covid-19, l’annonce par le Souverain d’un plan de relance économique et d’un nouveau contrat social afin d’apporter le soutien nécessaire aux secteurs productifs, de drainer les investissements et de renforcer le rendement des petites et moyennes entreprises.

Le Souverain a jeté les bases d’un nouveau départ pour le secteur de l’agriculture et le développement du monde rural, tout en appelant à l’ébauche d’un nouveau contrat social incluant les jeunes du monde rural, le soutien des entreprises et surtout la reddition des comptes, a-t-il dit.

Et de conclure que le discours Royal a, comme d’habitude, privilégié les intérêts suprêmes de la Nation et des citoyens marocains et appelé à relever tous les défis relatifs à la mise en place d’une économie résiliente qui ne peut avoir lieu, soutient SM le Roi Mohammed VI, sans “faire preuve d’une opiniâtre vigilance et d’un engagement résolu”.