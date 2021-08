Le discours royal propose le début d’un dialogue soutenu entre le Maroc et l’Algérie (écrivain)

lundi, 2 août, 2021 à 14:57

Fès – Le discours de SM le Roi Mohammed VI à l’occasion du 22ème anniversaire de la fête du Trône propose le début d’un dialogue et d’une communication soutenue entre le Maroc et l’Algérie, pour la stabilité régionale et économique et le progrès social, a affirmé l’écrivain et chercheur à l’université Sidi Mohammed Ben Abdellah de Fès, Moha Ennaji.

‘’Le discours royal propose le début d’un dialogue et d’une communication soutenue entre le Maroc et l’Algérie, sans conditions, afin de renforcer la coopération bilatérale pour la mise en œuvre réussie de leurs politiques de développement, de la lutte contre le terrorisme, le crime organisé et l’immigration clandestine, et de réaliser la stabilité régionale et économique et le progrès social”, a dit M. Ennaji dans une déclaration à la MAP.

Le renforcement de la coopération bilatérale entre les deux pays profitera également aux pays voisins, notamment le Mali, le Tchad, le Niger, le Sénégal et la Mauritanie, ainsi qu’aux autres pays africains, a relevé le président du Centre Sud Nord, ajoutant que le Souverain souligne, “sans aucun doute, à quel point l’Etat marocain a une volonté politique forte au plus haut niveau pour passer à une nouvelle étape de confiance, de dialogue et de coopération”.

“Sur le plan économique, les relations tendues entre le Maroc et l’Algérie empêchent le développement des économies de la région, devenue l’une des régions les moins intégrées au monde sur les plans économique et social, tant la part des échanges commerciaux au sein du Maghreb s’élève à environ 4pc du commerce extérieur total de ces pays”, a-t-il expliqué.

Le chercheur universitaire a souligné que le discours royal envisage avec optimisme les perspectives de réalisation de l’intégration économique entre les deux pays frères et de l’achèvement de l’unité maghrébine tant souhaitée.