Le discours royal rappelle les fondements d’une relation de confiance avec les partenaires (expert)

samedi, 21 août, 2021 à 15:30

Washington – Le discours prononcé par SM le Roi Mohammed VI à l’occasion du 68ème anniversaire de la Révolution du Roi et du peuple vient rappeler les fondements d’une relation de confiance avec les partenaires, le Maroc étant un “pays souverain qui défend ses intérêts stratégiques”, a affirmé l’analyste politique basé à Washington, Samir Bennis.

“Le message qui se dégage du discours royal est que le Maroc n’est la chasse gardée d’aucune puissance européenne”, a indiqué M. Bennis, dans une déclaration à la MAP, notant que le bon voisinage et la coopération passent par des relations constructives et équilibrées.

“Le discours royal a été on ne peut plus claire en ce qui concerne la détermination du Royaume de continuer la voie qu’il a tracée pour sa politique étrangère et qu’il ne se fera pas intimider par les tentatives de certains pays qui visent à entraver les efforts que le Maroc a déployés durant les dernières années pour construire une politique étrangère indépendante et consolider son statut de puissance régionale”, a souligné le politologue.

“SM le Roi a rappelé à ses partenaires européens la nécessité d’admettre une bonne fois pour toutes que les règles du jeu ont changé, qu’on assiste à un changement de paradigme”, a-t-il fait observer tout en relevant la détermination du Maroc, sous le leadership du Souverain, à continuer à favoriser la coopération avec ses voisins et partenaires au service du développement, de la paix et de la sécurité.