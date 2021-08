Le discours royal réaffirme la détermination du Maroc à défendre ses intérêts vitaux (politologue)

Washington – Le discours de SM le Roi Mohammed VI à l’occasion du 68ème anniversaire de la Révolution du Roi et du Peuple “réaffirme la détermination du Maroc à préserver ses intérêts stratégiques et ses constantes sacrées face aux complots et manigances” qui le visent, a souligné le politologue et conseiller en affaires internationales, Hicham Mouatadid.

Le Maroc est précisément ciblé parce qu’il jouit de la sécurité et de la stabilité, deux acquis rares en ces temps de convulsions et de soubresauts qui agitent le monde, a indiqué M. Mouatadid dans une déclaration à la MAP.

“Le discours royal a décliné aussi une vision claire du Souverain pour la consolidation de l’édifice démocratique et le renouvellement des élites”, a expliqué le politologue canado-marocain, en référence à la tenue des prochaines élections législatives, régionales et locales.

L’expert en relations internationales a noté, par ailleurs, que “le discours royal constitue une feuille de route pour l’établissement d’une base solide au service du développement, de la paix et de la sécurité du Maroc et de la région”, tout en relevant que vis-à-vis des partenaires internationaux, le message royal est on ne peut plus clair que les relations bilatérales du Royaume ne peuvent être fondées que sur la base de la confiance, la transparence, la considération mutuelle et le respect des engagements.