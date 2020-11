Le discours royal réaffirme l’importance de la profondeur africaine pour le Maroc (universitaire indien)

dimanche, 8 novembre, 2020 à 19:35

New Delhi- Le discours de SM le Roi Mohammed VI à l’occasion du 45e anniversaire de la Marche verte réaffirme l’importance de la profondeur africaine pour le Royaume du Maroc, a indiqué dimanche l’universitaire indien, Suresh Kumar.

Les grands chantiers de développement socio-économiques en cours de réalisation ou programmés dans les Provinces de sud devraient à coup sûr pleinement profiter à la population du Sahara marocain mais aussi renforcer les liens entre le Royaume et sa profondeur africaine, a expliqué à la MAP M. Kumar, directeur du Département des études africaines à l’Université de New-Delhi.

Le discours royal a mis l’accent sur les potentialités dont regorgent les Provinces de sud, et qui sont à même de renforcer l’attractivité de l’économie nationale et d’ériger la région en un pôle de développement intégré et un axe fondamental de promotion régionale et continentale.

Cette complémentarité Maroc-Afrique, explique M. Kumar, s’est renforcée avec le retour du Royaume au sein de l’Union africaine pour retrouver sa place naturelle et déclencher une forte impulsion pour un avenir prometteur.

Dans le discours de la Marche verte, le Souverain revient également sur les résolutions du Conseil de sécurité, a observé M. Kumar, ajoutant que ces résolutions insistent sur la nécessité de l’implication active des parties concernées au processus politique, tout en mettant en exergue la pertinence de la proposition marocaine d’autonomie.

Dans ce sens, M. Kumar a noté que SM le Roi a réaffirmé l’engagement sincère du Maroc à la coopération avec le Secrétaire général de l’ONU afin de parvenir à une solution politique à ce conflit artificiel autour du Sahara marocain.