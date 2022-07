Le discours royal réaffirme l’intérêt porté par le Maroc aux valeurs de solidarité maghrébine (Association juive marocaine du Mexique)

dimanche, 31 juillet, 2022 à 22:31

Mexico – Le discours royal à l’occasion du 23è anniversaire de la Fête du Trône a réaffirmé l’intérêt que le Maroc porte aux valeurs de solidarité maghrébine, a indiqué le président de l’Association juive marocaine du Mexique, Moises Amselem El Baz.

Le Maroc, sous la conduite sage de SM le Roi Mohammed VI, a toujours veillé aux valeurs de solidarité entre les pays et les peuples, a souligné M. El Baz, relevant que le Royaume renouvelle aujourd’hui son appel pour des relations normales entre le Maroc et l’Algérie, unis par l’Histoire, les attaches humaines et la communauté de destin.

Cet appel est un message clair aux ennemis de l’unité et de la solidarité maghrébine pour qu’ils cessent les conspirations visant à semer la zizanie entre les pays et les peuples voisins et saborder la paix et la stabilité dans la région, a-t-il estimé.

Pour le président de l’Association juive marocaine du Mexique, cet appel consacre aussi l’ouverture du Maroc sur son environnement régional et international dans l’optique de réaliser le développement escompté.

L’intérêt que porte le Maroc pour l’unité maghrébine participe de sa volonté sincère de renforcer la complémentarité régionale entre “des pays forts sur le plan économique” dans un contexte mondial où les alliances et les groupements politique, économique et stratégique revêtent une importance particulière, a-t-il conclu.