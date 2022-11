Le Discours Royal réaffirme la mobilisation collective pour la poursuite des efforts engagés pour le développement de nos provinces du Sud (universitaire)

lundi, 7 novembre, 2022 à 21:27

Marrakech – Le discours prononcé par Sa Majesté le Roi Mohammed VI, à l’occasion du 47ème anniversaire de la Marche Verte, réaffirme la mobilisation collective pour la poursuite des efforts engagés pour le développement de nos provinces du Sud, a souligné à Marrakech, le Président du Centre des Etudes et de Recherches en Géopolitique et Stratégie (CERGS), M. Abderrahmane Belgourch.

Les projets de développement ont été réalisés à un rythme soutenu dès la récupération des provinces du Sud pour rattraper le retard accusé depuis la période coloniale, a ajouté cet universitaire dans une déclaration à la MAP, indiquant que ces projets ont concerné tous les secteurs, dont la santé, la culture, l’enseignement, les énergies, l’agriculture, l’emploi, les infrastructures entre autres afin de favoriser le développement de cette région sur le plan socio-économique et humain.

Tout en relevant que ces réalisations emplissent de fierté tout Marocain compte tenu des avancées concrètes de la région dont la caractéristique principale fut jusqu’à la glorieuse Marche Verte la précarité, cet enseignant à la Faculté des Sciences juridiques, économiques et sociales (FSJES) de Marrakech a souligné que le développement serait non seulement profitable aux habitants des régions du sud du Maroc, mais également aux pays limitrophes par la dynamique créée, car tout progrès dans les provinces du Sud renforce automatiquement les liens avec le reste de l’Afrique.

Cet expert cite à titre d’exemple le projet du Gazoduc Nigéria-Maroc, qui vient confirmer cette ambition “développementiste” du Maroc.

“Au-delà de sa dimension bilatérale, le projet devra induire une intégration économique entre les pays de la région”, a-t-il insisté, estimant qu’outre cette dimension continentale, soulignée dans le discours royal, le projet du gazoduc Nigéria-Maroc rapprochera encore un peu plus l’Afrique et l’Europe pour le bien de leurs populations respectives et renforce la coopération Sud-Sud.

En guise de conclusion, cet universitaire a souligné que le discours royal réaffirme que le Maroc, toujours dans le cadre de ses efforts fournis pour le développement de ses provinces du sud, reste ouvert à toutes propositions, partenariats, accords… visant la promotion et le renforcement de ce développement.