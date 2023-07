Le discours royal réaffirme la position ”inébranlable” du Maroc en faveur de la cause palestinienne (géopolitologue)

dimanche, 30 juillet, 2023 à 15:15

Paris – Le discours prononcé, samedi, par Sa Majesté le Roi Mohammed VI, à l’occasion du 24ème anniversaire de l’accession du Souverain au Trône de Ses glorieux ancêtres, réaffirme la position ”inébranlable” du Maroc en faveur de la cause palestinienne, a souligné le géopolitologue franco-marocain, Hamid Chriet.

Cette position est une constante de la politique étrangère du Maroc, reflétant l’engagement du Souverain envers les principes de justice et de solidarité internationale, a relevé M. Chriet dans une déclaration à la MAP.

Et de rappeler que SM le Roi Mohammed VI, Président du Comité Al Qods, soutient activement les droits du peuple palestinien, à l’établissement d’un État indépendant avec Al-Qods orientale comme capitale, conformément aux résolutions internationales pertinentes.

S’attardant, par ailleurs, sur la portée économique du discours royal, M. Chriet a souligné l’importance accordée par le Souverain au “Made in Morocco”.

Dans ce sens, il a mis en avant l’impulsion royale dans la mise en œuvre de politiques et d’initiatives visant à encourager la production nationale, soutenir la création de nombreuses plateformes et institutions pour accompagner les jeunes entrepreneurs, les start-ups et les projets innovants, encourager l’investissement dans les secteurs clés de l’économie marocaine et mettre l’accent sur la formation professionnelle et le développement des compétences, afin de répondre aux besoins du marché du travail et d’améliorer la productivité nationale.

Ces efforts, a-t-il dit, ont contribué à renforcer la position du Maroc en tant que “pôle économique régional” et ont ouvert de nouvelles perspectives pour l’avenir de la jeunesse et de l’économie nationale.