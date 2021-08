Le discours Royal, réaliste, précis et porteur de messages limpides (Expert)

vendredi, 20 août, 2021 à 23:37

Rabat- Le discours prononcé par SM le Roi Mohammed VI à l’occasion du 68è anniversaire de la Révolution du Roi et du peuple a été réaliste, précis et porteur de plusieurs messages limpides, a souligné le président du Centre marocain des études stratégiques (CMES), Mohamed Benhammou.

“Réaliste, précis et porteur de plusieurs messages limpides, le discours Royal a établi un diagnostic des relations du Maroc avec certaines parties, avec un focus particulier sur les adversaires de l’intégrité territoriale du Maroc et une projection claire vers l’avenir”, a déclaré M. Benhamou à la MAP.

De par la clarté, la transparence et le haut sens de responsabilité qui l’ont marqué, le discours de SM le Roi a fixé une orientation vers l’avenir avec de nouvelles bases qui vont régir ses relations bilatérales, a ajouté le président du CMES.

Tel que soulevé par SM le Roi, a dit M. Benhamou, le Maroc, Etat-nation à l’histoire ancestrale, fait face aujourd’hui à des attaques méthodiques menées par des pays et des organisations qui lui envient la stabilité et le réseau relationnel qui font sa force. Il est, à ce titre, la cible de machinations hostiles et de manœuvres sournoises qui visent à l’empêcher de renforcer sa stature d’acteur influent dans la région et au-delà.

Le Souverain a souligné que parmi ces pays figurent des Etats qui craignent pour leurs intérêts économiques, a poursuivi le président du CMES, notant qu’otages du passé dont ils n’arrivent pas à s’affranchir, ces pays peinent encore à appréhender les nouvelles données sur le terrain et essaient donc d’imposer leurs perceptions des choses en s’échinant à entamer la réputation du Maroc, comme c’est le cas d’ailleurs pour d’autres pays maghrébins, aussi dans le collimateur.

Comme a dit SM le Roi, ces pays, dont les régimes sont visiblement déphasés et qui ne veulent pas comprendre que les règles du jeu ont changé et que bien d’évolutions ont eu lieu, s’aventurent à miner les relations du Maroc avec ses partenaires à dessein d’attenter au processus de développement soutenu dans le Royaume qui, estiment certains, est de nature à chambouler les équilibres dans la région.

Par leurs intrigues, a fait remarquer M. Benhamou, ces Etats tentent aussi de ternir l’image des services sécuritaires marocains et d’écorner la confiance qu’ils inspirent chez plusieurs partenaires en manœuvrant contre l’intégrité territoriale du Royaume.

SM le Roi l’a bien notifié en soulignant que ces manœuvres sont contre-productives car ne faisant que renforcer la détermination du Maroc à défendre ses intérêts suprêmes et à avancer dans le processus de développement qu’il a fait sien, a-t-il soutenu.

Concernant l’Espagne, SM le Roi a émis un signal clair quant à la fin de la crise inédite qui a marqué les relations bilatérales, en reconsidérant les fondements de ces liens et en jetant les bases d’une coopération basée sur la confiance et sur la compréhension mutuelle.

Au demeurant, a conclu M. Benhamou, “nous entrons dans une nouvelle ère, dont les bases ont été redéfinies et avec la compréhension nécessaire que les choses ont changé et que le Maroc tient mordicus à défendre ses intérêts, tout en préservant ses relations avec ses voisins”.