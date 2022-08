Le discours royal reflète la justesse de la cause nationale et le soutien grandissant à l’intégrité territoriale du Royaume (expert brésilien)

lundi, 22 août, 2022 à 21:56

Brasilia – Le discours adressé par Sa Majesté le Roi Mohammed VI à l’occasion du 69ème anniversaire de la révolution du Roi et du peuple reflète la justesse de la cause nationale du Maroc et le soutien grandissant à l’intégrité territoriale du Royaume, a indiqué l’expert brésilien en relations internationales, Altair de Souza Maia.

“Le discours reflète le soutien international grandissant à la position marocaine sur le Sahara, mais appelle en même temps à plus de clarté et de sincérité de la part des partenaires” du Maroc, a-t-il expliqué.

Dans ce sens, M. De Souza Maia a estimé que le Maroc “est un pays qui se consolide comme leader régional sur plusieurs fronts”, citant la préservation de la sécurité et la paix internationales, ainsi que la sécurité alimentaire mondiale et il “est en droit d’exiger plus de clarté” dans ses relations internationales.

Et de souligner les sacrifices des Marocains pour défendre leur territoire dans une parfaite symbiose avec leurs Souverains, notant que les générations actuelles et futures sont prêtes à fournir autant de sacrifices pour l’indépendance, la liberté et la dignité.

“Dans cette résilience à défendre la souveraineté du Royaume sur l’ensemble de son territoire, le Maroc jouit d’un soutien international grandissant qui répond à la justesse de la cause marocaine”, citant notamment les positions claires des États-Unis d’Amérique et de l’Espagne, un pays qui connait mieux la légitimité de la souveraineté du Maroc sur ses provinces du sud”, a souligné l’expert et universitaire brésilien.

Pour lui, “des relations plus sincères et pérennes sont les seules capables de hisser continuellement le niveau de coopération dans les différents domaines”.

M. De Souza Maia s’est arrêté aussi sur la large place accordée par le Souverain dans ce discours à la communauté marocaine établie à l’étranger, estimant que la sollicitude royale encourage les cinq millions de Marocains à s’engager davantage dans le développement de leur pays d’origine et la défense de ses intérêts.

Il s’est dit impressionné par les liens qui demeurent intacts entre les Marocains du monde et leur pays, un amour et un attachement qui se transmet de génération en génération.