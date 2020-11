Le Discours Royal réitère l’engagement du Maroc dans le processus de développement des provinces du Sud (Académicien)

lundi, 9 novembre, 2020 à 10:31

Agadir – Le discours prononcé par SM le Roi Mohammed VI à l’occasion du 45ème anniversaire de la Marche Verte réitère l’engagement du Maroc dans le processus de développement des provinces du Sud et le respect de la légitimité internationale à propos de la question du Sahara, a indiqué le professeur à la Faculté des sciences juridiques, économiques et sociales-université Ibn Zohr d’Agadir, Ahmed kailech.

Dans Son Discours, SM le Roi a appelé à poursuivre la mobilisation collective, de manière à faire des provinces Sud du Royaume une locomotive de développement, aussi bien au niveau régional que continental, a relevé M. Kailech dans une déclaration à la MAP, tout en rappelant l’envergure des projets lancés par le Souverain au niveau des provinces du Royaume.

Ces projets de développement témoignent de la forte volonté du Royaume de consacrer l’initiative marocaine d’autonomie, ainsi que la coopération avec les pays du continent africain, a fait remarquer l’académicien.

Le Maroc, depuis plus de quarante ans, a œuvré pour l’intégration des provinces du Sud à travers la mise en place d’établissements en mesure d’accompagner les projets d’ampleur lancés dans ce cadre, a noté le professeur universitaire, soulignant que la commémoration du quarante-cinquième anniversaire de la Marche Verte se veut une occasion pour s’arrêter sur le processus de développement et les projets socio-économiques instaurés dans ces provinces, de nature à créer les richesses et de nouveaux emplois.

Concernant le volet relatif au différend artificiel autour du Sahara marocain, l’académicien a expliqué que le Discours Royal ne cède nulle place au doute, et réaffirme “l’engagement sincère à collaborer avec le Secrétaire général des Nations Unies, dans le cadre du respect des Résolutions du Conseil de sécurité, en vue de parvenir à une solution définitive, sur la base de l’Initiative d’autonomie”.

SM le Roi Mohammed VI a tenu à rappeler dans ce cadre, que “le Maroc restera ferme sur ses positions et ne se laissera nullement fléchir par les provocations stériles et les manœuvres désespérées des autres parties. D’ailleurs, force est de constater que le déclin consommé de leurs thèses surannées les a précipitées dans le scénario typique d’une fuite en avant”.

La voie économique empruntée par le Royaume au niveau des provinces Sud, ainsi que l’ouverture de consulats généraux de pays africains et arabes aux villes de Dakhla et Laâyoune est l’une des victoires diplomatiques les plus retentissantes et une confirmation de la marocanité du Sahara qui faisait et fait partie de intégrité territoriale du Royaume”, a-t-il conclu.