Le discours royal réitère la volonté du Maroc d’améliorer la qualité de ses relations avec ses partenaires traditionnels (écrivain)

dimanche, 22 août, 2021 à 11:35

Fès – Le discours prononcé par SM le Roi Mohammed VI, à l’occasion du 68-ème anniversaire de la Révolution du Roi et du Peuple, réitère la volonté du Maroc d’améliorer la qualité de ses relations avec ses alliés et partenaires traditionnels, notamment la France et l’Espagne, a indiqué l’écrivain et universitaire Moha Ennaji.

“Le Maroc souhaite développer de meilleures relations avec la France et l’Espagne après la sortie de la crise, basées sur la confiance et le respect mutuel”, a dit l’universitaire dans une déclaration à la MAP.

Le souverain a aussi dénoncé les agissements diffamatoires d’organismes et pays hostiles au Maroc, qui essaient de déstabiliser tout le Maghreb, a fait savoir M. Ennaji, qui est également président du Centre Sud-Nord, basé à Fès.

Le discours royal, a-t-il ajouté, a fait part de la stratégie du Maroc, basée sur la transparence, la confiance et le respect des engagements, de fonder des relations bilatérales solides avec tous les pays voisins dans l’esprit du dialogue et le respect du bon voisinage tout en préservant ses intérêts supérieurs.

S’agissant de la tenue des élections législatives, régionales et locales prochaines, SM le Roi Mohammed VI a souligné que ces élections en tant que levier de développement durable tendent à consolider le processus démocratique et servir l’intérêt général de la Nation.

Selon l’universitaire, le discours royal “rappelle aux partis politiques la finalité d’une consultation démocratique, qui est de servir le citoyen et de relever les défis internes et externes”.

M. Ennaji a aussi relevé que le discours royal a rappelé l’histoire séculaire de l’Etat marocain et sa grande composante amazighe, ajoutant que le Souverain a invité toutes les forces vives du pays à se mobiliser autour des grands enjeux nationaux dans le cadre du nouveau Modèle de développement, conformément au pacte national pour développer et renforcer l’économie nationale et ériger le Royaume en acteur régional et global sur l’échiquier international.