Le discours royal relève la vision stratégique de SM le Roi, garant de la cohésion sociale (Think-tank)

dimanche, 31 juillet, 2022 à 13:12

Rabat – Le Discours adressé par SM le Roi Mohammed VI à la Nation à l’occasion du 23ème anniversaire de la Fête du Trône démontre une fois de plus le leadership du Souverain et Sa vision, en tant que garant de la cohésion de la société marocaine, a affirmé le président du think-tank “NejMaroc”, Mohamed Badine El Yattioui.

“Malgré un contexte agité où la crise due à la pandémie Covid 19 et les transformations de l’environnement international continuent à se répercuter sur l’économie nationale et mondiale, SM le Roi a voulu axer Son discours du Trône autour des questions sociales. Une façon de confirmer aux acteurs publics les priorités pour les mois à venir et de prouver encore une fois sa vision à long terme pour la Nation”, a souligné le professeur de relations internationales à l’Université Américaine des Emirats (AUE) de Dubaï dans une déclaration à la MAP.

Pour l’universitaire, le discours de SM le Roi confirme que le citoyen est au centre des priorités de l’Etat en mettant l’accent sur le registre social unifié, indispensable afin de parachever la réforme de la protection sociale.

Le discours royal a également rappelé que le budget alloué en 2022 à la Caisse de compensation a été doublé, dépassant les 32 milliards de dirhams, afin d’atténuer les effets de l’inflation, tout en insistant sur la lutte contre les spéculations et la manipulation des prix comme priorité pour soutenir le pouvoir d’achat des citoyen. Car pour le Souverain, a poursuivi M. El Yattioui, l’aide apportée par les pouvoirs publics semble fondamentale pour soutenir l’économie nationale dans un contexte international complexe (post-covid, guerre en Ukraine, inflation mondiale).

Cette réforme d’envergure nécessite la modernisation du système de gouvernance du secteur public afin de le rendre plus efficace et plus efficient, relève le chercheur et directeur du master en diplomatie (AUE), notant que la question de la performance de l’administration doit désormais être au cœur de l’action publique, en consacrant notamment une culture du résultat, afin de répondre aux objectifs fixés par le Souverain et aux attentes des citoyens.

Dans sa lecture de la teneur du discours, M. El Yattioui a fait observer que SM le Roi a encouragé “le gouvernement ainsi que les sphères politique et économique à offrir plus de facilités aux investissements étrangers qui, en cette conjoncture internationale, choisissent notre pays, en éliminant tout obstacle qu’ils peuvent rencontrer”. L’ objectif est de renforcer l’attractivité du Royaume à même d’en faire un pôle africain et international dans le domaine des investissements directs étrangers (IDE), conformément à la volonté royale, a-t-il conclu.