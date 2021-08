Le discours royal renouvelle l’appel à l’Algérie pour faire face aux défis communs (expert)

lundi, 2 août, 2021 à 14:57

Le discours de SM le Roi Mohammed VI à l’occasion du 22ème anniversaire de la fête du Trône propose le début d’un dialogue et d’une communication soutenue entre le Maroc et l’Algérie, pour la stabilité régionale et économique et le progrès social, a affirmé l’écrivain et chercheur à l’université Sidi Mohammed Ben Abdellah de Fès, Moha Ennaji.