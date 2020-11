Le Discours Royal, un renouvellement du pacte sincère entre le Trône et le peuple pour la défense de la marocanité du Sahara (politologue)

dimanche, 8 novembre, 2020 à 1:06

Marrakech- Le Discours adressé par Sa Majesté le Roi Mohammed VI à l’occasion du 45ème anniversaire de la glorieuse Marche Verte constitue “un événement d’une extrême importance” et se veut un renouvellement du pacte sincère liant le Trône et le peuple pour la défense de la marocanité du Sahara, dans le cadre d’une marche renouvelée et soutenue, a affirmé le professeur des sciences politiques à l’université Cadi Ayyad de Marrakech, Mohamed Bentalha Doukkali.

Dans une déclaration à la MAP, M. Doukkali a indiqué que SM le Roi s’est arrêté sur les acquis et réalisations accomplis dernièrement, grâce à la forte dynamique de la diplomatie du Royaume et à la légitimité de sa cause nationale, citant, dans ce sillage, les approches et thèses dépassées et irréalistes, qui ont été définitivement anéanties par la communauté internationale, ainsi que l’adoption par le Maroc d’une “offensive proactive” contre les manoeuvres des adversaires de son intégrité territoriale, avec le retour au sein de l’Union Africaine.

Et le politologue de poursuivre que parmi les acquis qui consolident les réalisations accomplies dans le cadre de ce dossier, il y a lieu de citer la reconnaissance par nombre de pays de l’irréversibilité de la solution politique, réaliste et consensuelle, qui s’accorde avec l’esprit de l’Initiative marocaine d’autonomie, en tant qu’unique option logique pour le règlement de ce conflit régional factice.

Cette orientation a été confortée par l’ouverture par plusieurs pays frères de consulats généraux dans les villes de Laâyoune et de Dakhla, reconnaissant ainsi, de façon claire et nette, la Marocanité du Sahara et affirmant être pleinement confiants quant à la sécurité et à la prospérité qui règnent dans les Provinces du Sud du Royaume, a-t-il expliqué.

La réalisation d’un essor économique global est susceptible de consolider ces acquis politiques cumulés au sujet de la première cause nationale, a soutenu le professeur universitaire, avant de conclure que le Maroc ne se départira pas du bon sens et de la sagesse, et s’opposera avec la plus grande fermeté aux abus cherchant à porter atteinte à la sécurité et à la stabilité de ses Provinces du Sud.