Le discours Royal répond aux préoccupations de la société marocaine et promeut la paix dans la région (Centre d’études)

dimanche, 31 juillet, 2022 à 15:40

Madrid – Le Discours adressé par SM le Roi Mohammed VI à la Nation, à l’occasion du 23ème anniversaire de la Fête du Trône, répond aux préoccupations de la société marocaine et promeut la paix dans la région, a souligné le président du Centre des études hispano-marocaines, Miguel Angel Puyol Garcia.

”Les différents thèmes contenus dans le discours royal, notamment l’appel sage à la promotion de la situation de la femme, le soutien du pouvoir d’achat des ménages, dans une conjoncture mondiale difficile, et la consécration de la politique de la main tendue à l’égard de l’Algérie confirment le souci du Souverain de préserver les intérêts de son peuple et de promouvoir les valeurs de la paix et de la réconciliation dans l’ensemble de la région’’, a indiqué, dimanche, M. Puyol Garcia dans une déclaration à la MAP.

‘’Toujours attentif aux préoccupations de Son peuple, le Souverain a axé Son discours sur le volet social eu égard aux bouleversements que connaît le tissu économique international, suite à la pandémie du Covid-19 et à la conjoncture mondiale marquée par la recrudescence des tensions’’, a relevé l’expert espagnol dans les affaires du Maghreb.

De ce fait, a-t-il fait observer, SM le Roi, à travers Son appel à consacrer les acquis sociaux et à parachever la réforme de la protection sociale, a confirmé que le citoyen marocain est au centre des priorités de l’État.

Le président du Centre des études hispano-marocaines a, en outre, souligné que le Discours Royal a renouvelé l’appel ‘’franc et sincère’’ du Souverain à rétablir des relations normales entre le Maroc et l’Algérie, assurant qu’il s’agit d’un ‘’appel généreux au bénéfice de la stabilité et du progrès du Maghreb’’.