Le discours royal souligne la force et la pertinence de la position du Maroc sur la question du Sahara (universitaire)

lundi, 9 novembre, 2020 à 11:24

Laâyoune – Le discours adressé samedi à la Nation par SM le Roi Mohammed VI à l’occasion du 45ème anniversaire de la Marche verte a souligné de manière éloquente la pertinence et la force de la position du Maroc concernant la question du Sahara, a affirmé l’universitaire Ibrahim Marrakchi.

La force de la position du Maroc sur le conflit artificiel autour de sa cause légitime a anéanti toutes les maneouvres et les décisions qui portent atteinte à ses intérêts géostratégiques, a souligné l’universitaire qui enseigne le droit public à la faculté des sciences économiques, juridiques et sociales de Tanger.

Le Maroc continue de récolter les fruits de son action diplomatique sur le plan international, en particulier l’ouverture par plusieurs pays arabes et africains de leurs consulats dans les deux grandes villes du Sahara marocain, a-t-il ajouté dans une déclaration à la MAP.

M. Marrakchi a relevé dans ce cadre les retraits en cascade de la reconnaissance à l’entité fantoche ainsi que les nombreux revers diplomatiques encaissés par les séparatistes, “qui finiront par leur porter le coup de grâce”, alors que le Maroc poursuit avec confiance l’oeuvre de développement des provinces du Sud en exploitant les potentialités maritimes de cette région.

L’universitaire a réitéré dans ce cadre la détermination du Royaume de défendre ses intérêts et ses ressources et de les exploiter pour le bien de sa population et pour assurer son développement.