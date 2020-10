Le discours royal souligne les responsabilités liées aux défis de la conjoncture actuelle (universitaire)

samedi, 10 octobre, 2020 à 15:29

Errachidia – Le discours de SM le Roi Mohammed VI à l’occasion de l’ouverture vendredi de la 1-ère session de la 5-ème année législative de la 10-ème législature souligne les responsabilités liées aux défis de la conjoncture actuelle, notamment les moyens de faire face aux conséquences socioéconomiques de la propagation du nouveau Coronavirus (Covid-19), a indiqué la professeure universitaire, Fatima Zahra Allaoui.

SM le Roi Mohammed VI a mis l’accent sur la relance économique et la création d’un fonds dédié à cette question et auquel le Souverain a décidé de donner le nom de “Fonds Mohammed VI pour l’Investissement”, a ajouté Mme Allaoui, chef du département de droit à la Faculté Polydisciplinaire d’Errachidia.

Elle a fait observer, dans une déclaration à la MAP, que le Souverain a insisté sur la nécessité d’intensifier les efforts dans les divers domaines pour dynamiser l’économie nationale, notamment le secteur agricole, en mobilisant un million d’hectares de terres agricoles collectives et en encourageant les investissements dans ce secteur, tout en mettant l’accent sur l’importance de réussir le chantier de généralisation de la couverture sociale et sanitaire.

SM le Roi a souligné, en outre, l’impératif de consacrer la mise en œuvre des principes de bonne gouvernance au niveau des différentes institutions et d’opérer une révision profonde des critères et des procédures de nomination aux postes de responsabilité, de manière à répondre aux objectifs de développement, a poursuivi la cheffe de l’équipe de recherche en études juridiques et judiciaires à la Faculté Polydisciplinaire d’Errachidia.

Elle a précisé que les questions évoquées par le Souverain illustrent les espoirs fondés sur les futures mesures économiques et sociales, à travers la mise en œuvre du nouveau modèle de développement qui nécessite le lancement de plusieurs chantiers, notant que SM le Roi a exhorté l’ensemble des institutions, des forces vives de la Nation et, au premier chef, le Parlement, à se hisser au niveau des défis de la conjoncture actuelle et à répondre aux attentes des citoyens.

Mme Allaoui a noté que le discours royal insiste sur l’importance de la conjugaison des efforts de tous, estimant que le défi se pose au niveau du soutien des catégories sociales vulnérables, à travers la mise en œuvre intégrale de la stratégie de la couverture sociale et du plan de relance économique qui devra créer des emplois et ouvrir de nouveaux horizons économiques aux niveaux national et international.