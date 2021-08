Le discours royal souligne l’importance des élections dans la consolidation de l’édifice démocratique (chercheur universitaire)

samedi, 21 août, 2021 à 22:09

Rabat- Le Discours royal, adressé à la nation à l’occasion du 68ème anniversaire de la Révolution du Roi et du Peuple souligne l’importance et le rôle des prochaines élections dans le processus de consolidation de l’édifice démocratique, a indiqué l’analyste politique Atiq Assaid.

L’académicien chercheur à l’université Hassan II de Casablanca, a noté dans une déclaration à la MAP, que SM le Roi Mohammed VI a mis en avant l’importance et le rôle des prochaines élections, qui se caractérisent par la tenue d’élections législatives, régionales et locales le même jour.

Il a ajouté dans ce sens que ces échéances constituent, d’une part, un pilier essentiel dans le processus de consolidation de l’édifice démocratique, et d’autre part, elles reflètent clairement la profondeur de la pratique démocratique dans le Royaume, et la maturité de son système politique.

Ces élections, a poursuivi M. Assaid, constituent également une contribution efficace et efficiente au processus d’amélioration continue de la gestion politique, sociale et économique, et un maillon essentiel dans la série d’épisodes menant à l’activation des projets et chantiers de réforme menés avec sagesse par le Souverain dans le cadre de la mise en oeuvre du modèle de développement, et de l’opérationnalisation la charte nationale du développement.

«Toutes sont des réformes institutionnelles globales et multiples, liées entre elles par l’unité et la cohésion de leurs composantes nationales, constituant une forteresse forte et solide pour l’Etat et son arme pour défendre ses sacralités territoriales en temps de crises et de menaces fomentées à son encontre”, a-t-il dit.

M. Assaid a relevé que le Royaume a connu, depuis l’accession de SM le Roi au trône des ses glorieux ancêtres, une renaissance de développement globale et intégrée à plusieurs niveaux, ayant contribué, après de longues accumulations de réformes, à la consolidation d’un nouveau contrat social ayant pour base la création d’un modèle de développement global, le chantier du registre social unifié, ainsi que la généralisation de la protection sociale et la mise en place du chantier de la régionalisation avancée, en plus d’une série de chantiers et de projets de développement durable.

Il a, par ailleurs, souligné que le discours royal affirme concrètement, et hors de tout doute, que le Maroc est visé par certains pays et organisations connus pour leur hostilité au Maroc et ses symboles, à ses causes et ses institutions, à travers les attaques méthodiques, cachées ou déclarées, menés dernièrement contre le Maroc de diverses manières ignobles et méprisables.

Il a fait remarquer que ces attaques dévoilent clairement les tentatives malveillantes et rusées empreintes de haine cachée contre le développement continu que connaît le Royaume et sa position pionnière, qui l’a constamment placé au premier rang parmi les pays du monde arabe et du continent à tous les niveaux.

M. Assaid a souligné que cela a fait que le Maroc est devenu connu par sa bonne réputation, sa position respectée et son réseau relationnel large et dense grâce à la confiance et la crédibilité dont il jouit aux échelles régionale et internationale, et aussi par ses acquis nombreux, au premier rang desquelles la sécurité et la stabilité qui sont particulièrement précieux en ces temps de convulsions et de soubresauts qui agitent le monde.

Le discours royal a également levé le voile sur ce que subit le Maroc, au même titre que certains pays de l’Union du Maghreb Arabe, comme agression délibérée de la part des ennemis de l’unité nationale, dont l’objectif principal n’est pas d’unifier les efforts maghrébins pour faire avancer les peuples de la région sur les plans économique et social, entravant systématiquement le processus de coopération et de partenariats, a-t-il encore ajouté.

Les ennemis de l’intégrité territoriale «n’ont pas compris que le problème n’est pas dans les régimes des pays du Grand Maghreb, mais bien dans leurs systèmes qui connaissent un grand affaiblissement du respect des institutions de l’Etat et de ses principales missions traditionnelles», a-t-il enchaîné.

Il a aussi mis l’accent sur les arguments fallacieux déployés pour porter atteinte à la respectabilité des institutions nationales, affirmant que le Maroc a prouvé, d’une manière connue des pays du monde, qu’il est une puissance régionale dans le domaine de la sécurité et de la lutte contre le terrorisme, outre l’appui et la coordination assurés par ses institutions dans l’environnement régional et international et ce, de l’aveu même de quelques-uns de ces pays.

M. Assaid a d’autre part souligné que SM le Roi a exprimé d’une manière forte que le Maroc a effectivement changé et n’accepte pas que ses intérêts supérieurs soient malmenés. Corrélativement, il s’attache à fonder des relations solides, constructives et équilibrées, notamment avec les pays voisins, pour parvenir au développement de relations bilatéraux solides et tangibles et d’un partenariat gagnant-gagnant à tous les niveaux, renforcé par une compréhension commune des intérêts des deux parties et un investissement dans les ressources et les potentialités au service des peuples et de leur développement.