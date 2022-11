Le discours royal souligne le rôle “majeur” des investissements dans l’accompagnement du développement du Sahara (expert)

mardi, 8 novembre, 2022 à 13:21

Paris – Le discours royal à l’occasion du 47ème anniversaire de la Marche verte souligne “le rôle majeur’’ des investissements dans l’accompagnement du modèle de développement des provinces du Sud du Maroc, a affirmé, mardi, Charles Saint-Prot, directeur général de l’Observatoire d’études géopolitiques de Paris (OEG).

Soulignant la pertinence du plan d’autonomie présenté par le royaume pour un règlement définitif du différend artificiel autour du Sahara marocain, M. Saint-Prot a relevé, dans une déclaration à la MAP, qu’il s’agit d’un “signe de confiance dans une légalité internationale soucieuse du droit légitime du Maroc”.

Il a noté que SM le Roi Mohammed VI a indiqué que 7 ans après le lancement du programme de développement de la région, plus de 7,7 milliards d’euros ont été consacrés au développement socio-économique et humain de la région.

Dans ce sillage, le Souverain a mis l’accent sur l’importance du secteur privé dans cette dynamique de développement et qui est invité à rehausser “le niveau de l’investissement productif dans ces provinces et à mettre plus particulièrement l’accent sur les projets à vocation sociale”, a ajouté M. Saint-Prot.

SM le Roi a, par la même occasion, insisté sur la pertinence du Plan marocain, qui vise à défendre la marocanité du Sahara, et qui constitue un “lien indispensable entre l’Afrique et le Maroc”, lequel renforce ainsi sa profondeur africaine sur les plans humain, culturel et économique, indique le directeur général de l’OEG, faisant observer que SM le Roi a aussi mis en exergue la coopération stratégique entre le Maroc et l’Afrique, citant à cet égard le projet de gazoduc Nigéria-Maroc.

Le Souverain a conclu en exhortant tous les Marocains à rester mobilisés car “la fidélité à l’esprit et au serment éternel de la Marche verte exige que tous les Marocains restent vigilants, afin de défendre l’unité nationale de leur pays, de favoriser son plein essor et de renforcer son attachement à sa profondeur africaine”, observe-t-il.